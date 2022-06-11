金土都是好剧！徐玄振《为何是吴秀才》&苏志燮《医法刑事》收视率大幅提升，好评不断值得大推～

目前周末时段大家正在 on 的是哪一部韩剧呢？

说到追剧这件事情，周末肯定是不会闲著！各大韩国电视台与影音平台也都抢著在金土&周末时段来曝光自家的韩剧，但真正能脱颖而出的好剧，就要靠收视率和网上的流量讨论度来好好的宣传跟散播了。

PS：金土剧每周五、六播出，周末剧每周六、日播出。



目前金土剧的收视率冠军，就是徐玄振与黄寅烨主演的 SBS《为何是吴秀才》了，EP.1 的全国AGB收视率 6%，在昨晚 EP.3 直接上升到 8.4%，不管是收视率成长还是网上讨论度都相当热烈，对於演员表现和剧情推进都有相当好的评价，有机会在前期就拿到收视率破 10% 的成绩。



另一部同时开播，由苏志燮、申成禄、林秀香主演的 MBC《医法刑事》也有向上趋势，从 EP.1 全国AGB收视率 5.2%，到昨晚提升到 6.5%，稳扎稳打的表现一样收获不少好评，主角演技实力不用多说，剧情紧张刺激也是一大看点。



两部剧同时开播且在同时段对打，却又能一起成长1~2%的收视率，并非常见的现象，这样的发展也有机会一起带动周末的收视率，大家都在on哪一部韩剧呢？欢迎留言分享。

此外，金高银和朴珍荣主演的 TVING《柔美的细胞小将2》全新一季昨晚已开播，而李圣经和金永大主演的 tvN《流星》也将在今晚迎来 EP.16 大结局。



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