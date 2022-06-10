期間僅拍《愛在大都會》與《我的出走日記》，金智媛結束與S.A.L.T娛樂2年4個月合作

祝福歐膩未來發展！

近期主演《我的出走日記》扮演女主角「廉美貞」再創事業高峰的金智媛，今（10）日傳出和經紀公司S.A.L.T Entertainment（S.A.L.T娛樂）合約到期。

S.A.L.T娛樂對外表示與金智媛的專屬合約已到期，決定結束金智媛的經紀業務，雙方未來會在各自的位置上互相應援，同時感謝這段日子的合作。



金智媛曾在2014年到2019年簽入 King Kong娛樂，年年都有作品產出，期間主演《太陽的後裔》與《三流之路》更獲得KBS演技獎肯定，也收穫大批海內外人氣。2020年2月轉投 S.A.L.T娛樂麾下，雖然仍有代言與雜誌拍攝，但2年4個月以來僅產出兩部戲劇作品《愛在大都會》與《我的出走日記》，難免讓粉絲感到遺憾。



再者，由於去年金宣虎的事件，‎S.A.L.T娛樂沒能及時幫金宣虎滅火，讓 S.A.L.T娛樂的能力備受質疑，甚至出現陰謀論是S.A.L.T娛樂和金宣虎沒談成續約才「冷處理」該事件。當時這件事便波及到了金智媛， ‎S.A.L.T娛樂發布金智媛的生日慶賀文，底下出現了「什麼時候了還在慶生」諸如此類的留言‎。



金宣虎事件後來反轉，更讓許多網友堅信S.A.L.T娛樂不可靠，紛紛喊話旗下藝人「快跑」。而今金智媛離開，不少網友很替她開心、祝福她去更好的地方發展。

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