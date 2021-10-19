公司錯失聲明黃金時機！金宣虎與SALT娛樂公司合約早在9月已結束

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17日一名自稱「K演員前女友」的女子在韓國論壇上的發言，說K某是兩面三刀的人渣之後，讓剛剛終演的《海岸村恰恰恰》金宣虎身陷其中，目前雖然尚未說明細節，但已對許多方面造成影響。



根據韓媒【sports東亞】表示，演員金宣虎與經紀公司SALT的專屬契約早在今年9月期滿，而因為他正在拍攝作品《海岸村恰恰恰》的關係，而公司也讓合約結束的時間點跟著順延，不過隨著這部作品的高人氣，也讓飾演洪班長的金宣虎身價水漲船高，有許多公司都希望能與他洽談合約。

雖然金宣虎與SALT在夏季時就已經開始討論續約的事宜，但是似乎還未能正式簽訂合約，不過在金宣虎與SALT的三年合約期間，也在演員之路上持續發光，SALT雖以女演員為主，但也用心培養大勢男演員中。不過就在戲劇落幕之際卻爆出A女子對「K演員」的匿名指控。



雖然A女子沒有指名道姓，但是卻讓許多人在文字細節中連接到金宣虎，更有記者在Youtube上直指就是他，令廣告商已經最快時間急著與金宣虎切割，紛紛下架他的形象照片，而大家不安的原因也來自公司並未在最快時間發表聲明，而是在隔日才發表了一個沒有表達立場的聲明。

看公司面對這件事情袖手旁觀的處理方式，加上金宣虎合約已經到期的事實，看起來似乎有那麼一點道理，不過大家也正在等待更進一步的真相。



（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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