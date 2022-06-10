期间仅拍《爱在大都会》与《我的出走日记》，金智媛结束与S.A.L.T娱乐2年4个月合作

期间仅拍《爱在大都会》与《我的出走日记》，金智媛结束与S.A.L.T娱乐2年4个月合作

明星   2022年6月10日   星期五16:20   草莓   10

（封面图源：IG@salt_ent、JTBC《我的出走日记》官方海报）

祝福欧腻未来发展！

近期主演《我的出走日记》扮演女主角「廉美贞」再创事业高峰的金智媛，今（10）日传出和经纪公司S.A.L.T Entertainment（S.A.L.T娱乐）合约到期。

S.A.L.T娱乐对外表示与金智媛的专属合约已到期，决定结束金智媛的经纪业务，双方未来会在各自的位置上互相应援，同时感谢这段日子的合作。
（图源：S.A.L.T娱乐官网截图）

金智媛曾在2014年到2019年签入 King Kong娱乐，年年都有作品产出，期间主演《太阳的后裔》与《三流之路》更获得KBS演技奖肯定，也收获大批海内外人气。2020年2月转投 S.A.L.T娱乐麾下，虽然仍有代言与杂志拍摄，但2年4个月以来仅产出两部戏剧作品《爱在大都会》与《我的出走日记》，难免让粉丝感到遗憾。
（图源：Kakao TV《爱在大都会》官方海报）（图源：JTBC《我的出走日记》官方海报）

再者，由於去年金宣虎的事件，‎S.A.L.T娱乐没能及时帮金宣虎灭火，让 S.A.L.T娱乐的能力备受质疑，甚至出现阴谋论是S.A.L.T娱乐和金宣虎没谈成续约才「冷处理」该事件。当时这件事便波及到了金智媛， ‎S.A.L.T娱乐发布金智媛的生日庆贺文，底下出现了「什么时候了还在庆生」诸如此类的留言‎

金宣虎事件后来反转，更让许多网友坚信S.A.L.T娱乐不可靠，纷纷喊话旗下艺人「快跑」。而今金智媛离开，不少网友很替她开心、祝福她去更好的地方发展。

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留言/评论
  • 韓國大部份一線演員一年一部作品並不出奇，不需要寫‘僅‘拍兩部。
    7小时前
  • 她演技顏值都有，祝福她未來更順遂🥰🥰
    8小时前
  • 挑選好的劇本對演員來說更重要，這兩部都非常好看🥰
    6小时前
  • 兩年四個月拍兩部劇差不多吧。。。
    5小时前
  • 值得恭喜！ 加油
    7小时前
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