期间仅拍《爱在大都会》与《我的出走日记》，金智媛结束与S.A.L.T娱乐2年4个月合作

祝福欧腻未来发展！

近期主演《我的出走日记》扮演女主角「廉美贞」再创事业高峰的金智媛，今（10）日传出和经纪公司S.A.L.T Entertainment（S.A.L.T娱乐）合约到期。

S.A.L.T娱乐对外表示与金智媛的专属合约已到期，决定结束金智媛的经纪业务，双方未来会在各自的位置上互相应援，同时感谢这段日子的合作。



金智媛曾在2014年到2019年签入 King Kong娱乐，年年都有作品产出，期间主演《太阳的后裔》与《三流之路》更获得KBS演技奖肯定，也收获大批海内外人气。2020年2月转投 S.A.L.T娱乐麾下，虽然仍有代言与杂志拍摄，但2年4个月以来仅产出两部戏剧作品《爱在大都会》与《我的出走日记》，难免让粉丝感到遗憾。



再者，由於去年金宣虎的事件，‎S.A.L.T娱乐没能及时帮金宣虎灭火，让 S.A.L.T娱乐的能力备受质疑，甚至出现阴谋论是S.A.L.T娱乐和金宣虎没谈成续约才「冷处理」该事件。当时这件事便波及到了金智媛， ‎S.A.L.T娱乐发布金智媛的生日庆贺文，底下出现了「什么时候了还在庆生」诸如此类的留言‎。



金宣虎事件后来反转，更让许多网友坚信S.A.L.T娱乐不可靠，纷纷喊话旗下艺人「快跑」。而今金智媛离开，不少网友很替她开心、祝福她去更好的地方发展。

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