因「K某事件」《海岸村恰恰恰》申敏兒、李相二等人取消採訪，同公司金智媛生日當天也被波及！

因為「大勢演員K某事件」的持續發酵，同公司的女演員金智媛都突然被波及。

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這兩日在韓國網站的熱搜榜上80%都和K演員有關，自從自稱是大勢演員K某前任女友的網民發帖爆料K某是兩面三刀的人渣之後，所有人都在猜測K某到底是誰，而線索貌似都指向了金宣虎，於是韓媒報道相關事情時候也直接在題目中表示「K某疑似是金宣虎」，再加上有廠商開始撤廣告，似乎都在證明大眾的猜測是對的。



此時民眾們多麼希望金宣虎以及他的經紀公司S.A.L.T娛樂能夠出面澄清啊，焦急等待了一天之後得到的卻是「正在確認事實關係中，懇請大家再等待一些時候」，確實是發佈了官方立場，但又感覺沒發。緊接著公司宣佈取消10月20日《海岸村恰恰恰》的終映採訪，女主角申敏兒、男配李相二以及多名配角也紛紛發聲明一起取消了採訪。



與此同時10月19日正巧是金智媛的生日，作為S.A.L.T娛樂的花旦，公司自然要為她慶生，於是S.A.L.T娛樂就在官方IG上發佈了慶祝消息，然而下方的留言卻出現了不少關於金宣虎的留言，「都什麼時候了，還在慶祝生日？」 、「你們的首要任務不該是金宣虎事件嗎」、「對方造謠的話你們就起訴，現在算什麼情況」、「在這樣下午，我們會覺得你們已經默認此事了」。



部分網民的過激留言也引來了其他網友的不滿和指責，斥責：「關金智媛什麼事情，難道人家不能過生日嗎」、「要留言去別的地方留言，這裡只屬於金智媛」、「金智媛又做錯了什麼，她最無辜」等。

（封面圖源：IG@salt_ent、Facebook@tvN Drama）

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