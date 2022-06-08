《Broker》主演團做客IU訪談節目：宋康昊第一次見IU講這麼多話，姜棟元被cue唱歌欣然配合

IU個人Youtube頻道其一環節 [IU's Palette] 昨天公開了《Broker》（嬰兒轉運站/孩子轉運站）主演宋康昊、姜棟元、李周映做客的最新一期，後半段還有小演員驚喜出場，從頭到尾氣氛超有愛~

談話環節大家互相詢問最好奇的事情，宋康昊抽到向IU提問。 宋康昊說從去年初第一次見面到拍完電影，IU都極少講話，從沒見過她如此活潑的模樣：「第一次見IU講這麼多話！難道是覺得我們很難相處嗎？ 」



IU有點難為情地笑著說，因為是第一次拍電影所以一直處於緊張狀態：「開機拍攝時因為前輩們做的很棒完全不感到緊張，反而在鏡頭之外緊張到不知該如何跟兩位前輩講話。 所以殺青之後最後悔就是這點。 」



姜棟元也附議，說電影快要拍完時IU才第一次主動跟他講話，把他嚇了一大跳XD



節目中IU和李周映一起合唱了兩首歌《秘密花園》、《Midnight Flying》，唱到第二首時還把mic遞給宋康昊和姜棟元，兩人也十分配合，姜棟元更約定下次來會好好唱歌。 李周映的歌聲也十分有感染力，此外她還有導演夢想，去年拍攝了一部短篇電影，在是枝裕和導演的鼓勵下準備拿給他過目。



被問到為何和小演員玩得很好時，姜棟元害羞笑說：「也許因為精神年齡相似吧？ 」這時在片中一同擔任主演的10歲小演員林乘秀（音）也驚喜出場，還唱了IU的新歌《Drama》，坐在姜棟元叔叔的腿上不願回去，十分可愛。



此外，《Broker》今日在韓上映，將在6月23日和24日陸續在香港和台灣與觀眾見面。



▽《Broker》中文預告：



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