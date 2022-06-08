《Broker》主演团做客IU访谈节目：宋康昊第一次见IU讲这么多话，姜栋元被cue唱歌欣然配合

IU个人Youtube频道其一环节 [IU's Palette] 昨天公开了《Broker》（婴儿转运站/孩子转运站）主演宋康昊、姜栋元、李周映做客的最新一期，后半段还有小演员惊喜出场，从头到尾气氛超有爱~

谈话环节大家互相询问最好奇的事情，宋康昊抽到向IU提问。 宋康昊说从去年初第一次见面到拍完电影，IU都极少讲话，从没见过她如此活泼的模样：「第一次见IU讲这么多话！难道是觉得我们很难相处吗？ 」



IU有点难为情地笑著说，因为是第一次拍电影所以一直处於紧张状态：「开机拍摄时因为前辈们做的很棒完全不感到紧张，反而在镜头之外紧张到不知该如何跟两位前辈讲话。 所以杀青之后最后悔就是这点。 」



姜栋元也附议，说电影快要拍完时IU才第一次主动跟他讲话，把他吓了一大跳XD



节目中IU和李周映一起合唱了两首歌《秘密花园》、《Midnight Flying》，唱到第二首时还把mic递给宋康昊和姜栋元，两人也十分配合，姜栋元更约定下次来会好好唱歌。 李周映的歌声也十分有感染力，此外她还有导演梦想，去年拍摄了一部短篇电影，在是枝裕和导演的鼓励下准备拿给他过目。



被问到为何和小演员玩得很好时，姜栋元害羞笑说：「也许因为精神年龄相似吧？ 」这时在片中一同担任主演的10岁小演员林乘秀（音）也惊喜出场，还唱了IU的新歌《Drama》，坐在姜栋元叔叔的腿上不愿回去，十分可爱。



此外，《Broker》今日在韩上映，将在6月23日和24日陆续在香港和台湾与观众见面。



▽《Broker》中文预告：



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