具俊曄作客《劉Quiz》不忘替小姨子圓夢！小S收劉在錫&曹世鎬親錄影片：「我已high到昏獗」XD

這姐夫超棒！！期待具俊曄錄製的一集播出！

小S徐熙娣昨（8）晚在社群網站透露姐夫具俊曄錄製了《劉QUIZ ON THE BLOCK》，並特意讓劉在錫與曹世鎬親自錄製影片給她。



「我的姐夫上了我非常喜歡的韓國主持人（劉在錫和曹世鎬）的節目，結束之後他們錄了一段影片給我！我是不是要準備進軍韓國啦！我需要韓文老師♥」小S發文道。

影片中，曹世鎬和劉在錫先後講了聲中文「你好」、「謝謝」打招呼，並穿插著英文，表示雖然是透過影片打招呼，但希望以後若有機會能在韓國見面，也祝福大哥具俊曄與大嫂徐熙媛能幸福快樂，希望正式打招呼的那天快到來。兩人最後還強調要徐熙娣一起來韓國吃頓飯，到時候他們會請客。



在大S宣布與酷龍成員具俊曄結婚後，小S就常常在自己的節目或是受訪時，提到自己多麼替姐姐大S開心，也不諱言曾向姐夫具俊曄詢問認不認識崔宇植、李鍾碩、張赫、劉在錫、李光洙……等等韓國明星。如今獲得劉在錫親自錄製的影片，算是圓了其中一個夢想了啊！

小S後來在影片底下留言「我已high到昏厥」、「先變熟，再把具先生請來，還有崔宇植」，各種發文可見小S有多興奮。小S最近也身陷在《我的出走日記》孫錫久飾演的「具先生」魅力之中，看來想見的韓星又多了孫錫久一人。



由於先前沒有任何關於具俊曄出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》的消息，小S這次的發文算是「劇透」了，觀眾可以好好期待具俊曄屆時會如何闡述與大S之間的愛情故事，該集播出時間尚未知。



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