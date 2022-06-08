高顏值夫妻擋＋實力派配角！《黑話律師》劇本閱讀照公開，李鍾碩、潤娥、金柱憲、玉子妍出席！

MBC金土劇《黑話律師》（Big Mouth）講述勝訴率10%的律師「朴昌浩」意外接手一樁殺人案，在調查的過程中接連遇到多起奇怪事件，進而發現其背後驚人的黑暗真相，且為了對抗惡勢力，他也逐漸黑化，並展開一連串以惡制惡的緊張刺激的故事。

今日（8日）公開劇本閱讀現場照，李鍾碩、潤娥、金柱憲、玉子妍、楊慶元、郭東延等引領劇情的主角們聚集在一起。 正如「值得信賴的演員」們全體出動一樣，演員們縝密的演技配合將劇本閱讀現場變成了劇中的背景「九泉市」。



李鍾碩在劇中飾演「朴昌浩」，從生計型律師「Big Mouth」完美變身為天才騙子「Big Mouse」，角色十分活躍。在面對緊繃呼吸的魔爪時，他以細緻的細節表現了心理變化，引起大家的讚嘆。



潤娥飾演朴昌浩妻子「高美好」，是個擁有出衆美貌和堅強面貌的護士，她以特有的現實感十足的演技提高投入感。為了拯救突然被冤枉為臭名昭著騙子的丈夫，而跳入殺氣騰騰的戰場。



金柱憲飾演九泉市長「崔道河」，以紮實的演技內功，給角色內心的野心注入了力量；玉子妍飾演崔道河的妻子，九泉醫院院長「玄珠熙」，在溫和的臉龐背後隱藏著的領袖風範，吸引了現場觀眾。



不僅如此，飾演媒體財閥《遠東日報》社長「孔志勳」的楊慶元；飾演有著3次詐騙前科「傑利」的郭東延，也展現了緊湊的演技狀態，使劇情氛圍倍增。



而《黑話律師》由《德魯納酒店》、《當你沉睡時》導演吳忠煥執導，河藍編劇執筆，將接檔《醫法刑事》在7月首播，也會在 Disney+上線，大家是不是都很期待這部呢？

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