車銀優這是偷偷增肌了？肩膀變寬，讓人超想靠依靠～♥

車銀優的肩膀也太讓人有安全感了吧，想靠！

5月底，車銀優所在的男團ASTRO舉辦了線下演唱會，近兩年因為疫情原因無法和粉絲們面對面互動的成員們在見到大家時忍不住激動地表示：「許久沒聽到大家的呼聲了，真心非常想念你們！」

近距離看到本命的粉絲們也異常興奮，眾人們發現車銀優似乎偷偷變壯了，不再是大家印象中的紙片人，連天鵝頸也消失不見，獲粉絲紛紛大誇：「好Man！」簡單的T恤都被穿出了「男友力Max」的效果，肩膀看起來顯得更寬闊，手臂的肌肉若隱若現，身材明顯變壯了！單憑身形來看，與之前的紙片人相差巨大。



은우가 콘서트에서 웃으며 즐기고 행복해하는 모습에 나는 또 큰힘을 받았어

은우도 진심으로 너의 행복을 바라는 사람이 항상 곁에 있다는 걸 많이 느낀 시간이 됐기를 바라

목소리로, 눈빛으로 너의 사랑을 나눠줘서 고마워 은우야 정말 좋아해 #차은우 #은우에게 pic.twitter.com/un6fKJnGjh — 민들레차 (@mindelrecha) May 29, 2022

從原先的高瘦花美男系，到現在的健壯身材，車銀優下部作品真心可以挑戰一下「硬漢」路線，別的先不說，外形絕對過關！



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