《意外的旅程》尹汝貞為奧斯卡頒獎學習手語，台上一把「奪回」獎盃原因超暖♥

參加兩次奧斯卡頒獎禮依然會迷路的尹汝貞老師，實在太可愛了XDD

尹汝貞去年在奧斯卡拿下最佳女配角，今年為擔任頒獎人重返奧斯卡，《意外的旅程》記錄了她為出席頒獎禮做的細心準備。

當天最佳男配角由《CODA》（樂動心旋律/心之旋律）的聾啞演員Troy Kotsur拿下，尹汝貞看到名字後先用手語比出「恭喜、愛你」，然後才念出Troy Kotsur的名字。



原來尹汝貞很喜歡這部電影，也私心希望他獲獎，所以從5天前就學習如何用手語表達祝賀，一有時間就練習。



Troy Kotsur上臺後尹汝貞再次用手語向他道賀，現場嘉賓們也舉起雙手擺動、用美國手語表示鼓掌。 不過尹汝貞頒獎後沒有走下臺，而是看準時機迅速拿過Troy Kotsur手中的獎盃，讓他得以自在地用雙手發言。 尹汝貞還特意把獎盃朝向鏡頭，並全程專注地看著Troy Kotsur，溫暖sense令觀眾們稱讚不已。



羅PD邊看邊感歎「真的太帥氣了」，沒想到下一秒尹汝貞卻在下臺時帶著Troy Kotsur一起走錯路，讓羅PD激動地從沙發站起來大喊：「老師！不是那邊啊！」原來尹汝貞就算去了兩次奧斯卡，依然搞不清出口的方向XD



節目播出後觀眾紛紛留言表示感動：「能感到尹汝貞的溫暖心意，超帥氣」、「領悟到她每一個行動的含義時真的超感動」、「再看一次也想流淚，為尹汝貞老師感到驕傲」。



▽完整片段需韓國IP觀看：



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