粉絲聽了都搖頭！aespa參加學校演出4首歌全假唱，大學生生氣：學校付了5000萬出場費啊

你能忍受愛豆表演時假唱嗎？

從5月20日以來，韓國各大高校正想舉辦大學祭典，因為是時隔3年的線下活動，每個學校都鉚足了勁請來當紅愛豆助陣，高麗大學26日邀請的則是女團aespa。 只是公演結束之後，學校的貼吧裡就出現了吐槽帖子，批評aespa的演出毫無誠意，4首歌曲竟然全部都是對口型假唱。 據悉高麗大學為了請到aespa給出了高達5000萬韓元的出場費，是韓流所有參加校慶演出愛豆中薪酬最高的一組，按理說aespa應該表現得最賣力才行，結果她們拿著最多錢貢獻了最差的舞台，難怪學生們氣到要發帖吐槽。



最尷尬的是aespa成員對口型假唱還被現場戳穿，演出一結束就有大學生在校內貼吧吐槽WINTER假裝即興飆高音，寧寧一邊對口型一邊調麥，如此不專業不敬業的態度真心是粉絲看了都直搖頭的程度。

假唱事件持續發酵，對aespa的批評也從校內網傳播到了全網，先是高麗大學的學生吐槽：「其他歌手賣力演出到汗流浹背，在等後許久的學生面前她們居然只對口型，演出完就去了其他學校趕場。作為歌手，比起舞蹈最基本的還是唱歌，不能以舞蹈為藉口不唱歌，那和伴舞沒區別。」再有廣大網友也猛批aespa，稱：「唱完4首歌又去其他學校，真的和AI一樣」、「還不如讓一起參加演出的樂童音樂家一直表演」、「一開始我只是懷疑，直到樂童音樂家開口我才聽出區別，太失望了」、「她們一直不開麥」等。



早在去年，aespa曾一度陷入對口型爭議中，音樂節目上消除MR版本的两段影片在網路上火速傳播。一則是正式演出，消除MR後成員們的歌喉過於完美被質疑根本不是Live，另一則是安可舞台，成員們被指歌唱水平嚴重不足。沒想到才過去大半年團隊又發生了同樣的事情， 不少韓國粉絲都表示無語，不想再替團隊解釋。



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