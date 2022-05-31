在《我的出走日記》中，再次欣賞到李民基擁有「神了」的演技：演得了面癱霸總，也Hold得鄉下土男！

以為李民基只會演浪漫喜劇，沒想到哭起來卻照樣讓觀眾們撕心裂肺，《我的出走日記》是大家對李民基演技的再發現過程。

提到李民基，就不得不說他這兩年的《今生是第一次》、《愛上變身情人》，用最面癱的臉（誤）演最深情的高冷霸總，明明面部表情少，台詞不多，卻演出了浪漫喜劇的內核，他倒是一本正經不苟言笑，螢幕外的我們笑到飆淚。 因為浪漫喜劇的人設深入人心，李民基也成了廣大觀眾心目中的「喜劇擔當」，甚至有人說「看到李民基，我就已經想笑了」。



喜劇人設過於強烈的李民基，真的可以詮釋其他類型的角色嗎？ 直到看了《我的出走日記》，才知道原來是我們多心了，李民基不僅可以演，還能拿捏得當，刻畫得入木三分。 這次在《我的出走日記》中，李民基飾演「廉家」話嘮二哥「昌熙」，情感不再像之前的角色那樣高冷內斂，寡言少語，情緒起伏變大，甚至有些暴躁，加上特定的「笑」果（比如和具先生比賽跳遠），為整部偏向真實、憂鬱的劇情增添了趣味。



尤其是第15集中李民基的哭戲，直接擊中觀眾的淚腺。 沒有嚎啕大哭，眼淚自動掉落的哭泣，是一個性格開始成熟，逐漸內斂的男人無力的一種宣洩，從不懂事到開始察覺自身價值，後悔之前渾渾噩噩過日子的幡然醒悟，整個情緒先是收著的，再一點點釋放出來，內心戲很強，心酸溢出了螢幕。 觀眾們看得也是淚流不止，彷彿就陪在他身邊一樣。



能演面癱，也能演話癆，詮釋得了高冷霸總，也Hold得住鄉下男人，李民基似乎從不會被角色禁錮住，完全切換自如。



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