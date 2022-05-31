《意外的旅程》尹汝贞为奥斯卡颁奖学习手语，台上一把「夺回」奖杯原因超暖♥

参加两次奥斯卡颁奖礼依然会迷路的尹汝贞老师，实在太可爱了XDD

尹汝贞去年在奥斯卡拿下最佳女配角，今年为担任颁奖人重返奥斯卡，《意外的旅程》记录了她为出席颁奖礼做的细心准备。

当天最佳男配角由《CODA》（乐动心旋律/心之旋律）的聋哑演员Troy Kotsur拿下，尹汝贞看到名字后先用手语比出「恭喜、爱你」，然后才念出Troy Kotsur的名字。



原来尹汝贞很喜欢这部电影，也私心希望他获奖，所以从5天前就学习如何用手语表达祝贺，一有时间就练习。



Troy Kotsur上台后尹汝贞再次用手语向他道贺，现场嘉宾们也举起双手摆动、用美国手语表示鼓掌。 不过尹汝贞颁奖后没有走下台，而是看准时机迅速拿过Troy Kotsur手中的奖杯，让他得以自在地用双手发言。 尹汝贞还特意把奖杯朝向镜头，并全程专注地看著Troy Kotsur，温暖sense令观众们称赞不已。



罗PD边看边感叹「真的太帅气了」，没想到下一秒尹汝贞却在下台时带著Troy Kotsur一起走错路，让罗PD激动地从沙发站起来大喊：「老师！不是那边啊！」原来尹汝贞就算去了两次奥斯卡，依然搞不清出口的方向XD



节目播出后观众纷纷留言表示感动：「能感到尹汝贞的温暖心意，超帅气」、「领悟到她每一个行动的含义时真的超感动」、「再看一次也想流泪，为尹汝贞老师感到骄傲」。



▽完整片段需韩国IP观看：



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