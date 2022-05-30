[分集劇情]《Again My Life》李準基完美復仇最終章！招招出其不意正面對決、結局暗示故事尚未結束（EP15－16完）

[有雷]《Again My Life》已於週六播出最終回，第15集也再度創下自身收視新高。李準基正式向敵人宣戰後，身邊的友人全部因此被調職，自己也將被送往美國研修，但他也不甘示弱開始斬斷對方的左右手，終於逼退了國會議員趙泰燮，實現正義完美復仇。但新的勢力即將崛起……

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《Again My Life》全石圭坐上了中央地檢檢察長的位置，多次的阻止金熙宇（李準基飾）調查趙泰燮（李璟榮飾）的相關案件，原以為他是否也成為趙泰燮人馬，但其實他只是希望金熙宇不會陷入危險。而金熙宇與天下集團合作成功收購JQ建設，並由朴尚萬擔任代表。趙泰燮自然要約談朴，不過來的人竟是金熙宇，事已至此他也直接向趙泰燮宣戰。但同時趙泰燮卻已派人對朴尚萬不利，讓他受了重傷入院。



趙泰燮為了讓金熙宇知道自己始終勢力單薄，將他身邊的友人全部調職，同辦公室的池檢與事務官調回金山，東部地檢的金奎麗與具檢也分別調到金山與江原道，連記者金韓美也突然成了日本特派員，國會議員黃真龍身邊的勢力也一一瓦解成為孤軍。金熙宇自己也接到了即將被送到美國研修的命令，他一反常態直接一口答應，但在那之前他也立即對趙泰燮的左右手展開攻勢。趙泰燮也找來金熙宇的學長李民秀，要他逮捕金熙宇。



金熙宇因前世記憶，識破了趙泰燮所派來的女說客軍火商，他分析了情勢並要求對方反過來協助他，也由這位女說客所提供的資訊，得以威脅趙泰燮身邊的金振祐。他因為跟隨趙泰燮多年而壞事做盡，最終他仍守住義氣而選擇自己離開這世界。金熙宇同時也與趙泰燮貼身秘書韓室長要求私下見面，甚至準確預知韓室長也有著想要報復趙泰燮的想法。



金熙宇突然辭去檢察官職務並由黃真龍議員推薦參加選舉，直接與趙泰燮站上同一選區競選。金熙宇刻意請學長釋出假消息好讓趙泰燮攻擊他，而他反擊的方式竟是直接宣布婚訊！天下集團的金熙雅（金智恩飾）突然召開記者會宣布自己與金熙宇即將步入禮堂，話題成功被炒熱，而金熙宇也趁機要求與趙泰燮進行辯論會。



在一場激辯後，趙泰燮的貼身秘書韓室長也聯繫金韓美，公開許多手機內趙泰燮的錄音，包含他如何一手掌握檢察體系、如何操縱輿論等，以不當的手段進行自己的政治大夢。原來韓室長與哥哥兒時曾經歷一場火災，而她意外得知其實背後也是趙泰燮一手操縱這事件，哥哥被救出後失去記憶，認不出妹妹並且還被趙泰燮培養成殺人機器。令韓市長非常心痛，即使自己必須付出牢獄代價她也不惜揭發所有事實。



趙泰燮失去了左右手，最後終於畏罪自殺。金熙宇雖然成功當上了國會議員，但之前他曾送進監獄的張一炫、金錫勳、具振清議員等人也都獲得了特赦或緩刑，他們正被最新的財團網羅，聲稱「只要有錢沒有辦不到的事」的女會長，更是認為自己比趙泰燮技高一籌。正義仍需伸張，金熙宇的正義之路還必須繼續走下去！



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