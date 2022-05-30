[分集剧情]《Again My Life》李准基完美复仇最终章！招招出其不意正面对决、结局暗示故事尚未结束（EP15－16完）

[有雷]《Again My Life》已於周六播出最终回，第15集也再度创下自身收视新高。李准基正式向敌人宣战后，身边的友人全部因此被调职，自己也将被送往美国研修，但他也不甘示弱开始斩断对方的左右手，终於逼退了国会议员赵泰燮，实现正义完美复仇。但新的势力即将崛起……

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《Again My Life》全石圭坐上了中央地检检察长的位置，多次的阻止金熙宇（李准基饰）调查赵泰燮（李璟荣饰）的相关案件，原以为他是否也成为赵泰燮人马，但其实他只是希望金熙宇不会陷入危险。而金熙宇与天下集团合作成功收购JQ建设，并由朴尚万担任代表。赵泰燮自然要约谈朴，不过来的人竟是金熙宇，事已至此他也直接向赵泰燮宣战。但同时赵泰燮却已派人对朴尚万不利，让他受了重伤入院。



赵泰燮为了让金熙宇知道自己始终势力单薄，将他身边的友人全部调职，同办公室的池检与事务官调回金山，东部地检的金奎丽与具检也分别调到金山与江原道，连记者金韩美也突然成了日本特派员，国会议员黄真龙身边的势力也一一瓦解成为孤军。金熙宇自己也接到了即将被送到美国研修的命令，他一反常态直接一口答应，但在那之前他也立即对赵泰燮的左右手展开攻势。赵泰燮也找来金熙宇的学长李民秀，要他逮捕金熙宇。



金熙宇因前世记忆，识破了赵泰燮所派来的女说客军火商，他分析了情势并要求对方反过来协助他，也由这位女说客所提供的资讯，得以威胁赵泰燮身边的金振佑。他因为跟随赵泰燮多年而坏事做尽，最终他仍守住义气而选择自己离开这世界。金熙宇同时也与赵泰燮贴身秘书韩室长要求私下见面，甚至准确预知韩室长也有著想要报复赵泰燮的想法。



金熙宇突然辞去检察官职务并由黄真龙议员推荐参加选举，直接与赵泰燮站上同一选区竞选。金熙宇刻意请学长释出假消息好让赵泰燮攻击他，而他反击的方式竟是直接宣布婚讯！天下集团的金熙雅（金智恩饰）突然召开记者会宣布自己与金熙宇即将步入礼堂，话题成功被炒热，而金熙宇也趁机要求与赵泰燮进行辩论会。



在一场激辩后，赵泰燮的贴身秘书韩室长也联系金韩美，公开许多手机内赵泰燮的录音，包含他如何一手掌握检察体系、如何操纵舆论等，以不当的手段进行自己的政治大梦。原来韩室长与哥哥儿时曾经历一场火灾，而她意外得知其实背后也是赵泰燮一手操纵这事件，哥哥被救出后失去记忆，认不出妹妹并且还被赵泰燮培养成杀人机器。令韩市长非常心痛，即使自己必须付出牢狱代价她也不惜揭发所有事实。



赵泰燮失去了左右手，最后终於畏罪自杀。金熙宇虽然成功当上了国会议员，但之前他曾送进监狱的张一炫、金锡勋、具振清议员等人也都获得了特赦或缓刑，他们正被最新的财团网罗，声称「只要有钱没有办不到的事」的女会长，更是认为自己比赵泰燮技高一筹。正义仍需伸张，金熙宇的正义之路还必须继续走下去！



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