開虐警告！《流星》孔太星被不倫緋聞纏身陷入恐慌，與姜有成等人信任崩解（EP.12）

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《流星》最新第12集，孔太星（金永大 飾）的演藝生涯面臨難關，對他自己的人生而言也成了最大的檻。

（以下涉及劇透）



孔太星殷恐慌症昏厥但無大礙，醒來後的他就得面對他人諸加在自己身上不實傳聞，四處能聽得見閒言閒語，連拍攝中的《群星世界》也喊卡。無論是身為Star Force職員或是以至親的身分，姜有成（尹鐘焄 飾）與吳寒星（李聖經 飾）都認為只有公開實情一途。



孔太星不願公開與殷時宇（崔智友 飾）的關係，不只是因為不願私事被大眾議論，更因為他早就不認殷時宇為母親。殷時宇缺席了孔太星一大半的人生，此趟回韓國其實也有苦衷──她的記憶已開始退化，似乎罹患了癡呆症。



姜有成欲說服孔太星公開實情，卻導致兩個人之間的信任出現裂痕。後來，是殷時宇主動召開記者會說明，豈知輿論仍對孔太星不利，孔太星被冠上「私生子」稱號。從預告中也可看見，孔太星似乎不諒解吳寒星幫忙主持殷時宇的記者會，兩個人的戀情亦卡關。



孔太星精神狀況不佳，彷彿重現了多年前李倫雨（林尚均 飾）的不幸。雖然尚未公開李倫雨逝世的原因，但從曹喜悅（朴素珍 飾）與姜敏奎（李韓益 飾） 的回憶、吳寒星的懊悔可知，李倫雨可能是不堪負面新聞與輿論而選擇離開人世。



孔太星能夠振作起來嗎？但大眾又能諒解他嗎？對於李倫雨的逝世，吳寒星等人又該如何從愧疚走出來？而孔太星收到的紅色信封又是？



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