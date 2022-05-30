韓網爆《模範計程車》第2季已完成主演陣容選角，5-12月拍攝！劇迷：已經沒有李絮了，其他角色一定要是原班人馬啊ㅠㅠ

廣大韓劇迷們期待已久的《模範計程車》（模範的士）第2季已經完成了中主演的選角。

日前，韓網上爆出一張疑似是劇組招牌圖，上面顯示SBS新劇《模範計程車2》的劇組正在招聘「道具組」工作人員，並提到了主演陣容的選角情況，寫著「完成」二字，這也就表示新一季的主演們已經集結完畢。 另外還提到了參與時間為2022年5月-12月（及之後），也預示著新劇將在這段時間裡完成拍攝。



《模範計程車》是一部關於以暴制暴的漫改熱血復仇劇，由李帝勳、李絮、金義聖、表藝珍等攜手主演，為了展現劇情的暗黑爽劇風格，導演採取了比較具有視覺衝擊力的暴力情節畫面，各位身懷絕技的主角們制裁一眾事件上的加害者，看得觀眾們直呼過癮。



「復仇英雄組」彩虹運輸里的成員們報團取暖，相互激勵，在黑暗中以自己的方式尋求正義，擅長用以暴制暴的方式讓人渣們體會到最直接也最公平的痛楚。 李帝勳飾演的「金道奇」無疑是隊內的靈魂人物，特種兵出身，戰鬥力十足，以一當百不在話下。 白天的他是平平無奇的計程車司機，當夜幕降臨他則化身為「復仇者聯盟」的英雄式人物，白天的司機身份也只是他用來觀察、跟蹤目標對象的手段罷了。 「金道奇」助李帝勳收穫另一個人生角色，且捧回年末SBS演技大賞男子最優秀演技賞（迷你劇&Fantasy類），連他自己都說非常期待第2季，相信續集中劇迷們一定能再次看到他出演的「金道奇」。



李絮在劇中扮演首爾北部檢察廳檢察官姜荷娜，被稱為「熱血瘋檢」。 她性格爽朗大方又魯莽，充滿熱情和毅力，對等級和矛盾都不關心，只為了自己認為的正義而行事。 在得知彩虹運輸的秘密後，她不懈地追蹤超越公共權力的他們，並開始在公共權力和私人復仇之間猶豫不決。 已經有官方消息確認，李絮因其他工作安排從劇組中「下車」，然期待原班人馬的劇迷們很傷心。



金義聖飾演的是「彩虹運輸」的老闆、犯罪受害者支援中心青鳥財團代表「張省哲」，他通過犯罪受害者財團幫助與自己一樣受傷的人，還在計程車公司內成立了特別的分部，指揮在公權力以外進行非法行為的彩虹運輸公司。 金義聖也確切地表示若開拍第2季，再次出演「張省哲」是他的責任，相信第二季中我們還能夠看到張代表的身影。



「彩虹運輸」駭客安高銀（表藝珍 飾）、維修室工程師崔慶久（張赫鎮 飾）和朴鎮彥（裴侑藍 飾）也是團隊內不可或缺的重要人物，他們是每個案件里的技術支持，金道奇能夠順利完成每一次復仇離不開三人的幫助，期待在續集中再次看到3人的絕佳表現。 而在第一部中，安高銀深陷危險時，是金道奇現身力王狂攬英雄救美，不知道第2季裡面會不會看到他們的LOVELINE呢？



不過，韓國官方網站尚未公開第2季主演陣容的準確消息，但並不妨礙劇迷們仍將續作看為是原班人馬出演，紛紛表示：「原班人馬才是我們追續作的動力」、「想看李帝勛、表藝珍談戀愛」、「李絮不演了，好難過」、「 檢察官的角色似乎原作漫畫中並沒有」、「如果可以的話，我希望第2季能夠換回第一季一開始的編劇」等。



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