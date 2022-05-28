韓流男神炫彬「迫降」杜莎夫人蠟像館，將在亞洲多國率先展出！

杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）昨日宣佈為炫彬製作蠟像，將向後在香港、新加坡、泰國等地展出，不知第一站會是哪裡呢？

近日杜莎夫人蠟像館在各個SNS平臺貼出神秘預告，稱將有一位巨星「迫降」到此，立即引起很多網友猜測：會不會是韓劇《愛的迫降》主演炫彬呢？



昨日揭曉謎底果然就是他！炫彬表示收到有關蠟像製作的消息時非常興奮，他本人也對成品十分期待，望盡快與大家分享他的首尊蠟像。



炫彬通過影片表示：「如果大家好奇我的蠟像是什麼造型與姿勢、會在哪間杜莎夫人蠟像館最先展出，就請關注杜莎夫人蠟像館的SNS吧！」



據悉目前炫彬的蠟像還在製作進程當中，完成後將在新加坡、香港、曼谷其中一處首次亮相，隨後移動到位於其他國家的杜莎夫人蠟像館，繼續與更多粉絲見面。



杜莎夫人蠟像館是世界知名的名人蠟像博物館，全球共有26間分館，其中香港分館是亞洲區內首間永久展館，於2000年8月開幕。香港杜莎夫人蠟像館設有12個精彩展區，共展出逾百尊名人、歌手及運動健將的蠟像，其中韓流明星包括秀智、朴海鎮、金秀賢、李鍾碩、Nichkhun、東方神起、崔始源等等。期待炫彬的加入！



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