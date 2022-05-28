韩流男神炫彬「迫降」杜莎夫人蜡像馆，将在亚洲多国率先展出！

杜莎夫人蜡像馆（Madame Tussauds）昨日宣布为炫彬制作蜡像，将向后在香港、新加坡、泰国等地展出，不知第一站会是哪里呢？

近日杜莎夫人蜡像馆在各个SNS平台贴出神秘预告，称将有一位巨星「迫降」到此，立即引起很多网友猜测：会不会是韩剧《爱的迫降》主演炫彬呢？



昨日揭晓谜底果然就是他！炫彬表示收到有关蜡像制作的消息时非常兴奋，他本人也对成品十分期待，望尽快与大家分享他的首尊蜡像。



炫彬通过影片表示：「如果大家好奇我的蜡像是什么造型与姿势、会在哪间杜莎夫人蜡像馆最先展出，就请关注杜莎夫人蜡像馆的SNS吧！」



据悉目前炫彬的蜡像还在制作进程当中，完成后将在新加坡、香港、曼谷其中一处首次亮相，随后移动到位於其他国家的杜莎夫人蜡像馆，继续与更多粉丝见面。



杜莎夫人蜡像馆是世界知名的名人蜡像博物馆，全球共有26间分馆，其中香港分馆是亚洲区内首间永久展馆，於2000年8月开幕。香港杜莎夫人蜡像馆设有12个精彩展区，共展出逾百尊名人、歌手及运动健将的蜡像，其中韩流明星包括秀智、朴海镇、金秀贤、李钟硕、Nichkhun、东方神起、崔始源等等。期待炫彬的加入！



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