怎麼會有這種又美又愛搞怪的女孩？！(G)I-DLE舒華簡筆畫的實力：完美拿捏《TOMBOY》精髓

(G)I-DLE成員舒華在搞笑藝人和偶像之間來回切換。

前幾天，(G)I-DLE出席了在德國舉行的K-POP公演，一曲《TOMBOY》熱翻全場，舒華一頭黑髮配性感吊帶印花短裙，簡直要炸裂全場，據說一場演出之後她的IG粉絲數漲了1. 5萬人，看來又有不少迷弟迷妹被舒華的美貌迷惑住了！



不要以為女神都是高冷了的，wuli舒華完全不是那一類，淡而不寡的高嶺之花外表下藏著諧星的靈魂。 用圖畫表現《TOMBOY》，看看舒華畫了什麼？ 兩個《TOMBOY》中的經典舞蹈手勢，加上三筆劃小臉。怎麼說呢，舒華確實畫出了這首歌的靈魂，一看到圖片腦海中里就自動浮現出這首歌的歌詞：Yeah, I'll be the tomboy（Umm ah umm） ！



舒華還是個「美而自知」的女人，分享美照，告訴大家自己超美的同時還喜歡置頂一些粉絲誇她絕美的留言！哈哈哈哈，大家都知道你美啦，真心的！ 而愛和粉絲互動的她也經常回復大家的留言，爆笑對話也算是另類營業方式吧，總之粉絲們很愛逗她就對了！



這樣長得美卻又具幽默感的女孩，誰會不喜歡呢？

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