怎么会有这种又美又爱搞怪的女孩？！(G)I-DLE舒华简笔画的实力：完美拿捏《TOMBOY》精髓

(G)I-DLE成员舒华在搞笑艺人和偶像之间来回切换。

前几天，(G)I-DLE出席了在德国举行的K-POP公演，一曲《TOMBOY》热翻全场，舒华一头黑发配性感吊带印花短裙，简直要炸裂全场，据说一场演出之后她的IG粉丝数涨了1. 5万人，看来又有不少迷弟迷妹被舒华的美貌迷惑住了！



不要以为女神都是高冷了的，wuli舒华完全不是那一类，淡而不寡的高岭之花外表下藏著谐星的灵魂。 用图画表现《TOMBOY》，看看舒华画了什么？ 两个《TOMBOY》中的经典舞蹈手势，加上三笔划小脸。怎么说呢，舒华确实画出了这首歌的灵魂，一看到图片脑海中里就自动浮现出这首歌的歌词：Yeah, I'll be the tomboy（Umm ah umm） ！



舒华还是个「美而自知」的女人，分享美照，告诉大家自己超美的同时还喜欢置顶一些粉丝夸她绝美的留言！哈哈哈哈，大家都知道你美啦，真心的！ 而爱和粉丝互动的她也经常回复大家的留言，爆笑对话也算是另类营业方式吧，总之粉丝们很爱逗她就对了！



这样长得美却又具幽默感的女孩，谁会不喜欢呢？

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