崔宇植&孫錫久有望合作！接拍驚悚漫改劇《殺人者o難堪》，上演連鎖殺人犯與刑警的精彩對峙

期待崔宇植和孫錫久經紀公司的確定消息呀！

前幾日有報導稱網漫《殺人者o難堪》將拍成真人版劇集在Netflix播出，今天有消息稱，擔任兩大主角的就是人氣演員崔宇植和孫錫久。

《殺人者o難堪》是一部黑色幽默色彩的犯罪驚悚網漫，講述偶然殺死了連鎖殺人魔的平凡男子，與追蹤搜捕他的刑警的故事。 漫畫原作用可愛的人物和簡單的四格漫畫講述深刻的主題，不斷出現反轉情節，似乎要解決問題只有殺人這一錯誤的方法。 而無論哪一種情況，確定斷罪後也無法獲得道德上的完美解釋，從而帶領讀者探討「到底何為倫理」。



崔宇植接到的角色是「怡蕩」，在一次偶然的契機下殺人後一發不可收拾，後來發現他殺死的居然全部都是犯下各種惡行的人渣，還因此被人尊稱為「英雄」，逐漸捲入更多的意外事件。外貌特征是一雙一單的眼皮，以及眼角一顆淚痣。



崔宇植在今年初劇終的《那年，我們的夏天》之後久違接拍類型片，選擇了一個與前作十分不同的角色。 他在《魔女》和《寄生上流》裡都有過給人深刻印象的表演，這次的新作也讓人十分期待。





孫錫久的角色是「張難堪」刑警，擁有出眾的直覺，因為不想被人抓住把柄，所以對於自己負責的案子都會徹底調查，是與連鎖殺人犯怡蕩針鋒相對的角色。



孫錫久最近憑JTBC口碑劇《我的出走日記》魅力大叔「具氏」和新片《犯罪都市2》兇惡反派演技，人氣急速上升。 目前兩位演員的所屬社都表示已經接到劇本，正在積極討論。





《殺人者o難堪》將由《他人即地獄》《消屍的夜晚》導演李昌熙執導，下半年開拍。

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