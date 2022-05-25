崔宇植&孙锡久有望合作！接拍惊悚漫改剧《杀人者o难堪》，上演连锁杀人犯与刑警的精彩对峙

期待崔宇植和孙锡久经纪公司的确定消息呀！

前几日有报导称网漫《杀人者o难堪》将拍成真人版剧集在Netflix播出，今天有消息称，担任两大主角的就是人气演员崔宇植和孙锡久。

《杀人者o难堪》是一部黑色幽默色彩的犯罪惊悚网漫，讲述偶然杀死了连锁杀人魔的平凡男子，与追踪搜捕他的刑警的故事。 漫画原作用可爱的人物和简单的四格漫画讲述深刻的主题，不断出现反转情节，似乎要解决问题只有杀人这一错误的方法。 而无论哪一种情况，确定断罪后也无法获得道德上的完美解释，从而带领读者探讨「到底何为伦理」。



崔宇植接到的角色是「怡荡」，在一次偶然的契机下杀人后一发不可收拾，后来发现他杀死的居然全部都是犯下各种恶行的人渣，还因此被人尊称为「英雄」，逐渐卷入更多的意外事件。外貌特征是一双一单的眼皮，以及眼角一颗泪痣。



崔宇植在今年初剧终的《那年，我们的夏天》之后久违接拍类型片，选择了一个与前作十分不同的角色。 他在《魔女》和《寄生上流》里都有过给人深刻印象的表演，这次的新作也让人十分期待。





孙锡久的角色是「张难堪」刑警，拥有出众的直觉，因为不想被人抓住把柄，所以对於自己负责的案子都会彻底调查，是与连锁杀人犯怡荡针锋相对的角色。



孙锡久最近凭JTBC口碑剧《我的出走日记》魅力大叔「具氏」和新片《犯罪都市2》凶恶反派演技，人气急速上升。 目前两位演员的所属社都表示已经接到剧本，正在积极讨论。





《杀人者o难堪》将由《他人即地狱》《消尸的夜晚》导演李昌熙执导，下半年开拍。

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