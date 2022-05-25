《意外的旅程》李瑞鎮不曉得去年最火紅的《Next Level》！羅PD：「是想中斷職業生涯嗎」

字幕還打上「把三大社都惹毛了」！（笑）李瑞鎮眼神迷茫、發射酒窩的樣子太可愛了～ #意外的旅程 #意外的難關 #啊我就真的不知道啊

說到去年（2021年）的代表曲之一，由SM娛樂旗下女子團體aespa帶來的《Next Level》，應該能榜上有名吧？身為「行走的80年代知識庫」李瑞鎮，碰上這首《Next Level》，卻只能迷失在問答裡XD



在《意外的旅程》第3集，節目組突襲問答，不由分說地就播放aespa《Next Level》，還向李瑞鎮表示：「猜對了，就送你西裝。」只見李瑞鎮滿頭問號，現場所有人似乎除了他以外，沒有人不知道這首歌。



李瑞鎮問：「是BLACKPINK嗎？」羅PD向他介紹：「這個團體是aespa。」口乾舌燥的李瑞鎮不停喝水，甚至開始「胡言亂語」。羅PD見狀，開玩笑表示：「你是想中斷職業生涯嗎？」



李瑞鎮一臉茫然，又尷尬地問了一句：「是JYP的嗎？」



這邊超經典！（大笑）李瑞鎮一瞬間把三大社都惹毛了哈哈哈！！！



羅PD提示，aespa是SM娛樂旗下的團體。李瑞鎮突然說：「Jennie嗎？」羅PD在一旁解釋：「她是BLACKPINK的成員！」



為了保護選手，這場音樂問答就此結束。看到李瑞鎮一臉茫然、只能傻笑的樣子，真心覺得太可愛了～

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞