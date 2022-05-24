[分集劇情]《Again My Life》結局倒數計時收視再飆高！李準基三箭齊發再下一城後勢力卻遭分化！重生後最大危機（EP13－14）

[有雷]《Again My Life》機智對決達到最高峰！李準基要拉下檢察長就一定會做到！使出所有招式再將趙泰燮一軍！但發現自己身邊的人開始被趙泰燮拉攏，民秀學長跟金山來的廳長全石圭，看似要投奔敵方了，真的會黑化嗎？還是另有盤算？

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《Again My Life》劇情超精彩，金熙宇（李準基飾）為了救具檢察官而再度與前世取他性命的對手展開對決，甚至打完金熙宇直奔趙泰燮（李璟榮飾）辦公室，表示如果議員希望不再追查上司金錫勳兒子JQ建設一案，他會乖乖照做。趙泰燮預計讓金錫勳成為內定檢察總長，因此勸金熙宇停止追查，但金熙宇無欲無求的樣子令他摸不著頭緒。想找人制衡他，於是找來了李民秀（鄭尚勳飾），李民秀的條件是交出仇人未來電子的會長，讓他入獄後即會乖乖成為趙泰燮的人馬。



就在金錫勳檢察總長進行聽證會的同時，原金山廳長全石圭也召集了記者同步揭開JQ建設金錫勳兒子的投標貪腐疑雲，金錫勳不惜大義滅親親手逮捕兒子的同時，由黃真龍議員爆出金錫勳與金山具議員等人的賄賂醜聞，也由東部地檢金圭麗檢察官爆料JQ畫廊金錫勳的夫人以美術品洗錢，就連記者金韓美也在此刻親上火線，揭開自己就是金錫勳私生女的身世真相，三箭齊發讓金錫勳不得不下台一鞠躬。



趙泰燮拉攏了李民秀，同樣的金熙宇也正在找能與趙泰燮制衡的力量，於是他協助政壇的黃真龍議員，揭露不法事件而讓他成為大韓黨的黨代表。不過趙泰燮也看中了全石圭，要讓他成為目前空缺的中央地檢檢察長，雖然全石圭告訴熙宇自己被趙泰燮拒絕了，但他卻又順利坐上了中央地檢的首長位置。到底他是否真的投靠趙泰燮？還是他受到什麼樣的威脅？



金熙宇開始著手斬斷趙泰燮的資金鏈朴大浩，在趙泰燮威脅天下集團金熙雅（金智恩飾）合作的同時，金熙宇與金熙雅正聯手打算吞掉JQ建設，哄抬了價格並讓朴大浩資金調度出現問題，另一邊金熙宇想調查半島銀行的計畫卻受到全石圭的阻止，於是他找了金融管理院的首長來控制半島銀行資金流出，朴大浩開始心急無法達成收購任務。下一集金熙宇終於正式向趙泰燮宣戰！



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