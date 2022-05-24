《RM》車銀優懲罰全昭旻「超貼心舉動」引發熱烈討論！網友：「不只臉蛋美男，行動也是美男」

ASTRO 日前帶著第3張正規專輯《Drive to the Starry Road》回歸，近日成員車銀優、文彬、尹產賀就出演《Running Man》進行宣傳。

節目最後是「鐵桶福不福」懲罰環節，在裝有花瓣、水以和黑色顏料水之間，得閉著眼睛來選擇。沒想到...這次依舊由全昭旻中大獎（黑色顏料水），還是由車銀優執行，不過...在倒下黑色顏料水瞬間，他故意往前倒，刻意避開了全昭旻的臉和身體，還馬上蹲下去給了一個抱歉的擁抱。



原來在執行懲罰之前，全昭旻就先跟製作組抱怨：「不是...沒有提前說要帶內衣褲啊！」在遠方的車銀優似乎聽到了，所以還苦惱著要這麼倒才好，結果卻意外波及到丟在遠的襪子 XD



這個貼心的舉動，也在韓網引發熱烈討論。網友們紛紛表示：「銀優...你這個有罪的男人」、「如果我也被墨汁噴了，銀優會抱我嗎」、「能看出來是爲了照顧而向前倒的，是有罪人啊」、「不只是臉蛋美男，行動也是美男」、「好讓人心動」、「你缺少的到底是什麼」、「這張臉加上Sense、禮貌，真的是瘋了」、「我要起訴你」、「我剛剛成爲有夫之婦了...車銀優的第9391781839549位妻子」、「那一瞬間竟然還那麼照顧人」等等。





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