LE SSERAFIM金佳藍校園霸凌受害者發聲：如HYBE不修改聲明，將公開當年的辱罵對話記錄

一名自稱是金佳藍受害者的網民昨日發聲，要求HYBE娛樂正式道歉、停止二次加害，HYBE娛樂已做出初步回應！

要求HYBE道歉無果，考慮公開加害細節

昨日下午，自稱曾遭到金佳藍校園霸凌的劉某（化名）通過法律法人大倫（音）發佈聲明，表示劉某因遭到金佳藍一夥的集體霸凌而轉學，金佳藍出道後有人認為是劉某在網上爆料，令其遭到更多攻擊。

前幾日有網友PO出一份校園暴力對策自治委員會的處置通知書，其中「加害學生」欄印有金佳藍的名字。 劉某方面表示該通知書內容真實：大倫已拿到印有京仁中學校長公章的通知書，內容與網上版本一致。



聲明稱，劉某在2018年4月末至5月初被金佳藍及朋友們霸凌、不斷遭到集體加害，一兩周之後就因無法忍耐而轉學。 2018年6月4日召開了校園暴力對策自治委員會，加害學生金佳藍和家長因違反校園暴力預防與對策相關法律各接受了6小時和5小時特別教育，受害者劉某則依該法律接受心理諮商等保護措施。

4年後LE SSERAFIM公開成員之一正是金佳藍，知道當時那件事的朋友紛紛聯絡劉某表達憤慨：「校園霸凌的加害者怎麼可以成為藝人！」劉某想到以後要一直在媒體上看到曾經加害自己的人過著華麗的明星生活，便感到巨大的壓力。



受害者退學輕生：「只有我死了才能結束」

大倫認為HYBE的最初聲明使用了「惡意陷害」這一措辭，是對劉某造成二次加害。 據悉相關曝光帖文並非劉某所寫，但有人在評論區公開了劉某的實名，導致劉某在Facebook Message、Twitter收到惡意資訊、遭到威脅。劉某拒絕上學，哭著說：「好像僅自己死了才能結束。 」劉某監護人已向HYBE發送受害人立場，並附上金佳藍對劉某的集體加害內容、劉某被誤會「惡意陷害金佳藍」而痛苦的現狀、校園暴力對策自治委員會的處置通知書等等。

劉某方面曾對HYBE提出要求：刪除與事實不符的聲明、重新發佈基於事實的聲明，對受害者道歉，以後不可以只聽金佳藍及其朋友的單方面陳述就發佈與事實不符的聲明。 但HYBE未做出任何回應，就像無事發生一樣繼續讓金佳藍活動，導致劉某最終嘗試了極端選擇，也對學校表明了退學意願。

大倫表示，如果HYBE繼續堅持「校園霸凌傳聞是惡意陷害、 金佳藍反而是受害者」的立場，那麼只好公開校園暴力對策自治委員會的處置通知書全文（包含事件概要），甚至考慮公開受害者對當年可怕霸凌的詳細陳述，以及（加害者）為了把受害者叫出去而傳送的包含罵人髒話的聊天記錄全文，以對未成年受害者進行保護。



HYBE娛樂回應：單方面整理有利資訊，深感遺憾

昨日晚間HYBE做出回應，依舊否認霸凌事件的真實性：「大倫把2018年實際發生過的事的部份內容進行了對自己有利的整理，我公司會儘快對此發佈聲明。 本次爭議始於針對臨近出道的成員散播虛偽事實... 現在仍然在進行法律措施。 」

HYBE表示：「該成員已成為網路匿名惡意攻擊的對象，但我公司一直沒有積極解釋，這是因為該成員中學1年級時發生的事牽連到很多同齡朋友，他們現在也仍然是未成年人，所以我方比較謹慎。 」



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