LE SSERAFIM金佳蓝校园霸凌受害者发声：如HYBE不修改声明，将公开当年的辱骂对话记录

一名自称是金佳蓝受害者的网民昨日发声，要求HYBE娱乐正式道歉、停止二次加害，HYBE娱乐已做出初步回应！

要求HYBE道歉无果，考虑公开加害细节

昨日下午，自称曾遭到金佳蓝校园霸凌的刘某（化名）通过法律法人大伦（音）发布声明，表示刘某因遭到金佳蓝一伙的集体霸凌而转学，金佳蓝出道后有人认为是刘某在网上爆料，令其遭到更多攻击。

前几日有网友PO出一份校园暴力对策自治委员会的处置通知书，其中「加害学生」栏印有金佳蓝的名字。 刘某方面表示该通知书内容真实：大伦已拿到印有京仁中学校长公章的通知书，内容与网上版本一致。



声明称，刘某在2018年4月末至5月初被金佳蓝及朋友们霸凌、不断遭到集体加害，一两周之后就因无法忍耐而转学。 2018年6月4日召开了校园暴力对策自治委员会，加害学生金佳蓝和家长因违反校园暴力预防与对策相关法律各接受了6小时和5小时特别教育，受害者刘某则依该法律接受心理谘商等保护措施。

4年后LE SSERAFIM公开成员之一正是金佳蓝，知道当时那件事的朋友纷纷联络刘某表达愤慨：「校园霸凌的加害者怎么可以成为艺人！」刘某想到以后要一直在媒体上看到曾经加害自己的人过著华丽的明星生活，便感到巨大的压力。



受害者退学轻生：「只有我死了才能结束」

大伦认为HYBE的最初声明使用了「恶意陷害」这一措辞，是对刘某造成二次加害。 据悉相关曝光帖文并非刘某所写，但有人在评论区公开了刘某的实名，导致刘某在Facebook Message、Twitter收到恶意资讯、遭到威胁。刘某拒绝上学，哭著说：「好像仅自己死了才能结束。 」刘某监护人已向HYBE发送受害人立场，并附上金佳蓝对刘某的集体加害内容、刘某被误会「恶意陷害金佳蓝」而痛苦的现状、校园暴力对策自治委员会的处置通知书等等。

刘某方面曾对HYBE提出要求：删除与事实不符的声明、重新发布基於事实的声明，对受害者道歉，以后不可以只听金佳蓝及其朋友的单方面陈述就发布与事实不符的声明。 但HYBE未做出任何回应，就像无事发生一样继续让金佳蓝活动，导致刘某最终尝试了极端选择，也对学校表明了退学意愿。

大伦表示，如果HYBE继续坚持「校园霸凌传闻是恶意陷害、 金佳蓝反而是受害者」的立场，那么只好公开校园暴力对策自治委员会的处置通知书全文（包含事件概要），甚至考虑公开受害者对当年可怕霸凌的详细陈述，以及（加害者）为了把受害者叫出去而传送的包含骂人脏话的聊天记录全文，以对未成年受害者进行保护。



HYBE娱乐回应：单方面整理有利资讯，深感遗憾

昨日晚间HYBE做出回应，依旧否认霸凌事件的真实性：「大伦把2018年实际发生过的事的部份内容进行了对自己有利的整理，我公司会尽快对此发布声明。 本次争议始於针对临近出道的成员散播虚伪事实... 现在仍然在进行法律措施。 」

HYBE表示：「该成员已成为网路匿名恶意攻击的对象，但我公司一直没有积极解释，这是因为该成员中学1年级时发生的事牵连到很多同龄朋友，他们现在也仍然是未成年人，所以我方比较谨慎。 」



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