爭議持續延燒！疑似 LE SSERAFIM 金佳藍學生時期「處置通知書」曝光，所屬社回應：「維持現有立場」

LE SSERAFIM 成員 Garam（金佳藍）在出道前因爲捲入校園暴力爭議而備受指責。

上個月在各大網路社區公開金佳藍在畫有女性裸露圖畫的黑板前、比著不雅手勢的照片，還有多名網友爆料她國中時排擠同學、抽煙喝酒、如果晚輩不打招呼就找麻煩等，引發爭議。所屬社也發聲明反駁網友說法，稱金佳藍不僅不是校園暴力的加害者反而是受害者，並提到這是未成年人的成員包含人格侮辱成分，將會採取法律應對。（延伸閱讀：HYBE新女團LE SSERAFIM成員金佳藍未出道先爆爭議：網友PO照稱品行不端，所屬社反駁「她才是受害者」）



在出道 Showcase 上，被問到爭議相關的問題，金佳藍也說：「對於這部分很難說出口，希望大家能夠理解。作爲『LE SSERAFIM』的成員，我會展現出更加努力的樣子。」



但是揭露並沒有就此結束，15日有網友在韓國論壇 Pann 上傳校園暴力對策自治委員會處置通知書，並寫下：「現在還不知道真僞。」處置通知書上面印有：「加害學生1年3班金佳藍」、「被害學生1年2班」等字樣，再次引發熱烈討論。

今日（16日），所屬社 SOURCE MUSIC 也對處置通知書進行回應，表示：「公司此前發表的立場文中，沒有要改變的內容。我們已經採取法律應對，詳細內容將通過法律程序查明。」



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