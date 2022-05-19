金賽綸因酒駕被翻舊事！未成年陷喝酒抽煙爭議，網友挖出舊照

金賽綸酒駕曝光後，曾經引發過爭議的未成年舊照再次被提及。

5月18日，金賽綸被警方指控酒駕，引發軒然大波。 經紀公司隨後表示她已接受了血液檢查，檢查結果將在2周後公佈，而本人也將積極配合警方的調查。 金賽綸童星出道，一直以清純形象示人，在廣大民眾的心目中她就是乖巧可愛的鄰家女孩，哪知這次竟然酒駕，據悉當時有多人報警稱「看到有人把車子開得歪歪扭扭的」。

事情曝光後掀起熱議的同時，也有網友翻出了之前的爭議事件。 2014年金賽綸15歲時曾被曝光過一組她和朋友們在一起的照片，另她深陷未成年飲酒、抽煙的爭議中，在SNS上流傳的照片裡能看到桌子上放著紅酒和香煙。 而推測是金賽綸朋友的私人SNS賬號裡還公開過另一些有啤酒的照片，當時金賽綸發佈的官方聲明裡稱「朋友確實喝酒、抽煙，但和我沒關係。」 金賽綸在個人社交平台上表示：「被拍到有紅酒和香煙的照片是過節時的家庭聚會，因為有大人在場，根本沒意識到紅酒也是酒。 雖然也有香煙，但沒人在我面前抽，我完全沒有去做超出我年齡範圍的行為的想法，還請大家相信我。」 關於朋友照片裡的啤酒，金賽綸解釋：「這是小區友人去年發的照片，我不知道他會喝酒，是覺得他人很好才成為朋友的，第一次見面的朋友難道還要去做背景調查嗎？」



김새론 음주·흡연 논란 해명 “나쁜 행동 한 적 없다” http://t.co/N21Snoy49G 아역배우 김새론이 음주·흡연 논란에 대해 해명했습니다. pic.twitter.com/R0N5FfU4JP — 스포츠경향 (@sportskh) February 3, 2014

之前的事情因為經紀公司與金賽綸本人的回應，民眾逐漸遺忘，但當18日她酒駕發生事故甚至逃走的消息曝光後，很多人又聯想到了8年前的舊事。

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