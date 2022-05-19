金赛纶因酒驾被翻旧事！未成年陷喝酒抽烟争议，网友挖出旧照

金赛纶酒驾曝光后，曾经引发过争议的未成年旧照再次被提及。

5月18日，金赛纶被警方指控酒驾，引发轩然大波。 经纪公司随后表示她已接受了血液检查，检查结果将在2周后公布，而本人也将积极配合警方的调查。 金赛纶童星出道，一直以清纯形象示人，在广大民众的心目中她就是乖巧可爱的邻家女孩，哪知这次竟然酒驾，据悉当时有多人报警称「看到有人把车子开得歪歪扭扭的」。

事情曝光后掀起热议的同时，也有网友翻出了之前的争议事件。 2014年金赛纶15岁时曾被曝光过一组她和朋友们在一起的照片，另她深陷未成年饮酒、抽烟的争议中，在SNS上流传的照片里能看到桌子上放著红酒和香烟。 而推测是金赛纶朋友的私人SNS账号里还公开过另一些有啤酒的照片，当时金赛纶发布的官方声明里称「朋友确实喝酒、抽烟，但和我没关系。」 金赛纶在个人社交平台上表示：「被拍到有红酒和香烟的照片是过节时的家庭聚会，因为有大人在场，根本没意识到红酒也是酒。 虽然也有香烟，但没人在我面前抽，我完全没有去做超出我年龄范围的行为的想法，还请大家相信我。」 关於朋友照片里的啤酒，金赛纶解释：「这是小区友人去年发的照片，我不知道他会喝酒，是觉得他人很好才成为朋友的，第一次见面的朋友难道还要去做背景调查吗？」



김새론 음주·흡연 논란 해명 “나쁜 행동 한 적 없다” http://t.co/N21Snoy49G 아역배우 김새론이 음주·흡연 논란에 대해 해명했습니다. pic.twitter.com/R0N5FfU4JP — 스포츠경향 (@sportskh) February 3, 2014

之前的事情因为经纪公司与金赛纶本人的回应，民众逐渐遗忘，但当18日她酒驾发生事故甚至逃走的消息曝光后，很多人又联想到了8年前的旧事。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究