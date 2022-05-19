SHINee Key再登社會新聞！網友：唯一一個上社會版面不會讓人心驚膽戰的愛豆

SHINee成員Key憑藉一己之力第N次登上了社會新聞。

一次是排隊買Apple Watch，一次是種大蔥，還有一次是「宅男宅女消費變化」，接二連三登上社會版面，塑造了他積極陽光的宅男青年的形象。 這次Key又是因為什麼事情四登新聞畫面了呢？？



18日播出的MBC《News Today》的「Trend Plus」版塊報導了「喜歡種花種草的MZ世代」的主題，所用的影像資料則是綜藝節目《我獨自生活》中Key逛花市的鏡頭。 在花市裡開心挑選花草的Key還詢問花店老闆：「這個用家裡的土隨便栽栽也能活嗎？ 」 Key回家之後用心栽種鬱金香，還栽了晴王葡萄和山蔥，甚至建了個迷你陽光房，很有現代農夫的感覺。 當時全炫茂看了後就感歎道：「這個應該會上新聞，現在晴王很風靡。 」沒想到真的被全炫茂說中了，相關場景出現在了早間新聞里。





得知Key又又又又登上社會版新聞的網民和粉絲也有話要說，留言稱：「MBC為了有新聞資料用，也要讓Key一直在《我獨自生活》裡啊」、「唯一一個上社會版我不會擔心的人」、「社會新聞專用好青年-Key」等。

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