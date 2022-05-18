《意外的旅程》年過七旬的尹汝貞如何記臺詞令摯友好奇：「只能像傻瓜一樣拼命地背啊」

不知道為什麼，在看《意外的旅程》時，一直想到《我的出走日記》中「二哥」昌熙說過的話：「物以類聚是種科學。」尹汝貞身邊的摯友們，也都跟她一樣，各個有趣又有活力呢！





以演員尹汝貞為主角的節目《意外的旅程》於上週日（15日）播出第2集。汝貞的摯友們紛紛聚集到住處，展現人氣王的一面。其中，已經認識近四十年的好友鄭慈，是位富有好奇心、從事動畫相關的製作人。

在節目上，她特地準備一段話要送給汝貞（雖然汝貞姐姐說用不著這麼認真XD）：「隨著我們的年紀越來越大，我們的人生漸漸失去目標。但汝貞姐讓我們看到了，實現夢想和理想，永遠不嫌老。」鄭慈表示，汝貞姐姐讓她開始抱有希望，不管到了什麼年紀，任何事情都有可能發生。





鄭慈還說到，年過七旬的汝貞，究竟要怎麼背臺詞？尹汝貞沒什麼祕訣，就是一直背、一直背，因為她也很怕在後輩們面前說錯，常常因為臺詞感到很有壓力。





尹汝貞表示：「只能像傻瓜一樣拼命地背啊。有其他方法嗎？沒有捷徑啊。人們常說，要是聰明的話…其實這跟聰不聰明無關，當然是付出多少時間，付出多少努力，得到多少回報。」

看到這裡，再次感受到成功不是一蹴可幾，而是不斷地努力。尹汝貞以自身的人生故事告訴我們：「實現夢想和理想，永遠不嫌晚。」

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