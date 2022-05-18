《意外的旅程》年过七旬的尹汝贞如何记台词令挚友好奇：「只能像傻瓜一样拼命地背啊」

不知道为什么，在看《意外的旅程》时，一直想到《我的出走日记》中「二哥」昌熙说过的话：「物以类聚是种科学。」尹汝贞身边的挚友们，也都跟她一样，各个有趣又有活力呢！





以演员尹汝贞为主角的节目《意外的旅程》於上周日（15日）播出第2集。汝贞的挚友们纷纷聚集到住处，展现人气王的一面。其中，已经认识近四十年的好友郑慈，是位富有好奇心、从事动画相关的制作人。

在节目上，她特地准备一段话要送给汝贞（虽然汝贞姐姐说用不著这么认真XD）：「随著我们的年纪越来越大，我们的人生渐渐失去目标。但汝贞姐让我们看到了，实现梦想和理想，永远不嫌老。」郑慈表示，汝贞姐姐让她开始抱有希望，不管到了什么年纪，任何事情都有可能发生。





郑慈还说到，年过七旬的汝贞，究竟要怎么背台词？尹汝贞没什么秘诀，就是一直背、一直背，因为她也很怕在后辈们面前说错，常常因为台词感到很有压力。





尹汝贞表示：「只能像傻瓜一样拼命地背啊。有其他方法吗？没有捷径啊。人们常说，要是聪明的话…其实这跟聪不聪明无关，当然是付出多少时间，付出多少努力，得到多少回报。」

看到这里，再次感受到成功不是一蹴可几，而是不断地努力。尹汝贞以自身的人生故事告诉我们：「实现梦想和理想，永远不嫌晚。」

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