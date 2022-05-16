孔晓振&郑丽媛缺席婚礼被疑「闺蜜团绝交」！孙淡妃亲自回应：美好的日子出现了荒谬的声音

结婚这么重要的人生大事，若闺蜜不来参加，真的会引来各种遐想。

歌手兼演员孙淡妃於13日和前国手李奎爀结婚，典礼虽未对外公开，但新人邀请了双方的各界好友，PSY、金高银、2AM赵权与瑟雍、朴娜莱、旗安84、林秀香、苏怡贤等众多艺人到场祝贺，PSY和瑟雍还送上了祝歌。



只是随著婚礼现场的照片曝光，媒体和民众们发现，孙淡妃的闺蜜团孔晓振、郑丽媛等人都未见人影，多家韩媒铺天盖地地报道闺蜜团因去年的「前男友诈欺事件」闹翻。 据悉孙淡妃的前男友在2021年8月爆出诈骗案，涉案金额高达116亿韩币，还被挖出他过去曾送孙淡妃跑车、名牌包等，郑丽媛也收到豪车的礼物。 孙淡妃15日在IG上晒出婚礼当天与亲友们的合照，内文中先是感谢来参加婚礼的亲友，接著话锋一转称美好的日子却出现了很多荒谬的声音，完全不是事实，希望大家别误会，侧面回应闺蜜闹翻的流言。孙淡妃和孔晓振、郑丽媛之前一起亮相过《我独自生活》节目，三人还曾一起带著妈妈去旅行，闺蜜情让不少观众羡慕。



而作为闺蜜却缺席了好友的婚礼，难免引来猜测。 郑丽媛方面已正式13日当天她正在江原道春川拍摄电视剧，而孔晓振和SOY等人则因为有个人行程而无法参加。 外界的质疑声并未影响孙淡妃的新婚好心情，她在个人IG STORY上分享了《同床异梦》节目组送去的礼物。



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