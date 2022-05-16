14歲女團成員節目上喝奶粉引全韓網狂噴！太情色了VS正在生長期

14歲女團成員節目上喝奶粉引全韓網狂噴！太情色了VS正在生長期

明星   2022年5月16日   星期一10:14   Tracy   82

（封面圖源：MBC《全知干預視角》）

新女團CLASS：y因為一瓶牛奶而成為熱門話題。

CLASS：y是本月初剛剛出道的女團，以一首《SHUT DOWN》踏上K-POP之路，憑藉不俗的現場演唱實力和強有力的舞蹈而被讚是「四代團佼佼者」。 最近平均年齡只有16歲的7名成員一起做客綜藝節目《全知干預視角》，公開了成員們參加《放學後的心動》到出道前的內容，公司代表為了控制眾人的體重，特意準備了減脂便當。 其中一名成員的舉動看呆了所有觀眾，只見她從包裡掏出一瓶衝好了的奶粉喝了起來，隊友金利源問：「朴甫檼，你是不是帶了奶粉（분유，韓國雖然也有成人奶粉，但提到분유，大部分人首先聯想到的是嬰幼兒奶粉）？ 」另一位成員元知敏解釋道：「隊內有不少成員還在生長期，聽說喝嬰兒奶粉的話會長個子。 」
（圖源：MBC《全知干預視角》）

喝奶粉的成員朴甫檼2008年出生，今年剛滿14歲，是正在發育的青春期少女，這一場景在節目中播出之後立刻在觀眾之間引爆爭議，大家在網路上各抒己見，留言稱：「嬰兒奶粉只對嬰兒有作用，這不就是炒作嗎」、「喝奶的畫面很情色」、「 公司想破腦袋才想出來的人設居然是喝奶的少女，太噁心了」、「減肥就減肥，青少年喝什麼嬰幼兒奶粉」、「人家只是想變高，又不是放在奶瓶裡的，網友管太多了」、「 公司為了讓女團減肥不讓她們吃飯，想長高不用喝奶粉，不如好好吃飯，健康飲食」、「營養補充劑那麼多，偏偏選奶粉」、「女團真慘，不僅要穿短到屁股的裙子、熱褲，現在還要喝奶粉」等。

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留言/評論
  • 奶粉跟色情會連線 這點小編都不太懂🤦🏻‍♀️👉🏼👈🏼
    2小時前
  • 喝奶就色情 腦袋到底裝了什麼
    7小時前
  • 韓國網友比台灣的更瘋狂😅
    7小時前
  • 喝奶粉怎麼會情色？😑😑
    7小時前
  • 會認為情色的，是自己滿腦子的情色吧！深井冰
    7小時前
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