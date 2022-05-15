【有片】《我的出走日記》劇中3對CP都有飛躍性的進展♥看到這幾幕真的忍不住尖叫了！

終於、終於！《我的出走日記》第11集讓人忍不住拍手叫好，結尾也超有意思～







《我的出走日記》現正熱播中，劇中美貞（金智媛 飾）和具氏（孫錫久 飾）的感情線備受矚目。從公車上的距離來看出兩人之間的「距離」，是不是很有意思啊？

▼以下有昨晚（14日）播出的第11集劇透，慎入









在美貞與具氏「談心」後…月夜風高下，具氏先用自己的體溫來讓美貞暖暖身（看了11集終於有肢體接觸）。兩人不經意地眼神交會，然後迎來初KISS。導演為什麼要拉遠景，畫面都已經這麼黑了！（欸）







泰勳（李己雨 飾）終於向琦貞（李伊 飾）提出一起吃飯的邀請，兩人相談甚歡。琦貞說到，這個冬天，不是要剃光頭，就是要隨便找個男人交往。沒想到，泰勳居然回答：「我來當那個人（和妳交往）吧」。琦貞的喜悅藏不住，還歡呼出聲來，有夠可愛！但這個劇情走向，泰勳的姐姐和女兒，勢必會為這段感情帶來插曲吧…







昌熙（李民基 飾）偶然在路上遇見前女友藝琳（全秀珍 飾），並主動提議要送她回家。藝琳問昌熙，都開著這臺車去了哪裡。有別於第1集兩人在電話中爭吵的畫面，昌熙顯得平靜又溫柔，藝琳似乎對昌熙有了新的認識，兩人最終會如何發展呢？



尾聲，美貞和具氏比肩看著夕陽。微風徐徐吹來，具氏好幾次欲言又止。終於，他開口了：「我崇拜妳」。聽到這句話的美貞，忍不住笑了出來（金智媛真的好美嗚嗚嗚）。而本來也在笑的具氏，卻可以感受到他如釋重負，卻又憂心忡忡、五味雜陳的情緒…

在今晚即將播出的第12集預告中，就算在媽媽面前，美貞和具氏互動也毫不避諱了。具氏還要美貞幫他「取名字」。而美貞在公司所屬的「出走同好會」，有了新成員，那會是誰呢？

琦貞和泰勳正式展開約會，神奇的是，琦貞似乎「昌熙上身」：「不上車的話要在哪裡接吻呢？」下班之際，昌熙遇到之前對他釋出好感的女同事，原本對女同事刻意保持距離的他，這次主動問對方：「需不需要載妳一程？」昌熙終於要向前邁進了嗎？

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