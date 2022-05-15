【有片】《我的出走日记》剧中3对CP都有飞跃性的进展♥看到这几幕真的忍不住尖叫了！

终於、终於！《我的出走日记》第11集让人忍不住拍手叫好，结尾也超有意思～







《我的出走日记》现正热播中，剧中美贞（金智媛 饰）和具氏（孙锡久 饰）的感情线备受瞩目。从公车上的距离来看出两人之间的「距离」，是不是很有意思啊？

▼以下有昨晚（14日）播出的第11集剧透，慎入









在美贞与具氏「谈心」后…月夜风高下，具氏先用自己的体温来让美贞暖暖身（看了11集终於有肢体接触）。两人不经意地眼神交会，然后迎来初KISS。导演为什么要拉远景，画面都已经这么黑了！（唉）







泰勋（李己雨 饰）终於向琦贞（李伊 饰）提出一起吃饭的邀请，两人相谈甚欢。琦贞说到，这个冬天，不是要剃光头，就是要随便找个男人交往。没想到，泰勋居然回答：「我来当那个人（和你交往）吧」。琦贞的喜悦藏不住，还欢呼出声来，有够可爱！但这个剧情走向，泰勋的姐姐和女儿，势必会为这段感情带来插曲吧…







昌熙（李民基 饰）偶然在路上遇见前女友艺琳（全秀珍 饰），并主动提议要送她回家。艺琳问昌熙，都开著这台车去了哪里。有别於第1集两人在电话中争吵的画面，昌熙显得平静又温柔，艺琳似乎对昌熙有了新的认识，两人最终会如何发展呢？



尾声，美贞和具氏比肩看著夕阳。微风徐徐吹来，具氏好几次欲言又止。终於，他开口了：「我崇拜你」。听到这句话的美贞，忍不住笑了出来（金智媛真的好美呜呜呜）。而本来也在笑的具氏，却可以感受到他如释重负，却又忧心忡忡、五味杂陈的情绪…

在今晚即将播出的第12集预告中，就算在妈妈面前，美贞和具氏互动也毫不避讳了。具氏还要美贞帮他「取名字」。而美贞在公司所属的「出走同好会」，有了新成员，那会是谁呢？

琦贞和泰勋正式展开约会，神奇的是，琦贞似乎「昌熙上身」：「不上车的话要在哪里接吻呢？」下班之际，昌熙遇到之前对他释出好感的女同事，原本对女同事刻意保持距离的他，这次主动问对方：「需不需要载你一程？」昌熙终於要向前迈进了吗？

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