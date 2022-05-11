DIA即将发行最后一张专辑！8月全员6人回归，合约结束前与粉丝好好告别

据歌谣界人士透露称，DIA计画在今年8月发行最后一张专辑，包括郑彩娟在内的6位成员都将参与宣传活动，向粉丝们做一次美丽的告别，结束之后各谋发展。

DIA上一张专辑还是2020年6月的迷你六辑《Flower 4 Seasons》，经历了接近2年2个月的空白期之后终於在今天预告回归。 DIA和PocketDol Studio的合约将在今年9月到期，这将是她们在该公司的最后一张专辑。



DIA在2015年发行正规一辑《Do It Amazing》出道，一开始有7位成员，经历变更后稳定在现在的Eunice、主恩、熙贤、豫彬、彩娟和恩彩6位成员，还有BinChaenHyunSeu和L.U.B等小分队。

彩娟在2016年参加Mnet《Produce 101》后加入限定女团I.O.I活动一年，目前同时作为演员活动、即将在MBC新剧《金汤匙》里担任第一女主角。 豫彬在KBS 2TV《The Unit》中胜出后兼顾UNI.T的活动，还发行了SOLO曲。 领唱主恩也不时通过DIA的Youtube频道发行cover歌曲影片，很受粉丝喜爱。不管以后是否有机会在一起，都祝福她们有更好的发展呀！



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