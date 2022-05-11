《我的出走日記》李民基終於「美夢成真」！不只激動抱住孫錫久，甚至整個人掛在他身上～XD

這一段，不管看幾次…都覺得好好笑！

（以下劇透）







tvN週末劇《我的出走日記》是由《耀眼》、《Law School》的金錫允導演與《又，吳海英》、《我的大叔》的朴海英編劇合作打造，描述三兄妹想要逃離達到極限的人生，與神秘外地人具氏之間融入溫暖和共鳴的故事，並屢屢造成話題。

李民基於劇中飾演二哥「昌熙」，從劇情一開始就展現不一般的「想法」。看似沒什麼邏輯的話語，若認真思考，卻會發現也不是完全沒有道理。還記得一開始，昌熙鼓起很大的勇氣，向父親表示想要買一臺車嗎？因為他們住在「蛋白區」，想要前往「蛋黃區」的首爾工作，實在是太過遙遠；也因為沒有車，他連談戀愛都不順利。





終於，昌熙的願望在第10集實現了！他在具氏（孫錫久 飾）的家中廁所發現豪車的鑰匙，演練各種情況、等待具氏與妹妹美貞（金智媛 飾）和好後，才敢向被他稱為「哥」的具氏提出車子的事情。才剛和美貞約完會、從首爾回到家的具氏，果然很酷，又帶著昌熙回到首爾，昌熙美夢成真。看看他激動的表情，是不是也忍不住跟著昌熙一起開心啊？（笑）





昌熙以大大的擁抱表達自己的感謝，之後甚至整個人掛在具氏身上，畫面相當搞笑。昌熙啟動了車子，徜徉於首爾的夜裡…





在下集預告中，昌熙開著車子跑去找前女友藝琳（全秀珍 飾），並在車內說了些心裡話。兩人的關係是否能有所改變？昌熙是否能就此擺脫「蛋白人生」呢？

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