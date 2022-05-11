彷彿看到了自己！《我們的藍調時光》下班後的「恩喜」看的電視劇都跟大家一樣吧～

炸雞和啤酒的組合絕對不會錯！有沒有人和小編一樣，看到這一幕不禁笑了出來呢？根本就是下班後的自己啊～





tvN電視劇《我們的藍調時光》現正熱播中，這是一部以溫暖生動的濟州、冰冷嚴酷的大海為背景，描述各個人物酸甜苦澀的人生故事。恩喜（李姃垠 飾）是水產店的老闆娘，每天都認真工作、認真生活。下了班的她，也懂得好好慰勞自己，換上輕便的衣服，加上炸雞和啤酒的組合，真是一大享受！





當然，這樣舒適的環境，一定需要一些「養眼」的畫面啊！只見恩喜盯著電視，畫面定格…咦，那不是南柱赫嘛？！最近通過《二十五，二十一》再創事業新巔峰的他，不曉得這部作品大家當初有沒有Follow到？（笑）

那就是兩年前同樣在tvN播出的電視劇《Start-Up：我的新創時代》啦！南柱赫在劇中飾演「南道山」，與裴秀智、金宣虎、姜漢娜等人合作。





恩喜看著電視劇畫面直呼：「天啊，男主角真的好帥～」、「天啊，今天的好養眼！」這樣的恩喜，是不是就像下班後追劇的你、我呢？



事實上，李姃垠曾和南柱赫合作過《舉重妖精金福珠》、《耀眼》等作品。希望未來還能看到這兩位演員合作，帶來更多不同類型的作品！

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