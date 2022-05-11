《我的出走日记》李民基终於「美梦成真」！不只激动抱住孙锡久，甚至整个人挂在他身上～XD

这一段，不管看几次…都觉得好好笑！

（以下剧透）







tvN周末剧《我的出走日记》是由《耀眼》、《Law School》的金锡允导演与《又，吴海英》、《我的大叔》的朴海英编剧合作打造，描述三兄妹想要逃离达到极限的人生，与神秘外地人具氏之间融入温暖和共鸣的故事，并屡屡造成话题。

李民基於剧中饰演二哥「昌熙」，从剧情一开始就展现不一般的「想法」。看似没什么逻辑的话语，若认真思考，却会发现也不是完全没有道理。还记得一开始，昌熙鼓起很大的勇气，向父亲表示想要买一台车吗？因为他们住在「蛋白区」，想要前往「蛋黄区」的首尔工作，实在是太过遥远；也因为没有车，他连谈恋爱都不顺利。





终於，昌熙的愿望在第10集实现了！他在具氏（孙锡久 饰）的家中厕所发现豪车的钥匙，演练各种情况、等待具氏与妹妹美贞（金智媛 饰）和好后，才敢向被他称为「哥」的具氏提出车子的事情。才刚和美贞约完会、从首尔回到家的具氏，果然很酷，又带著昌熙回到首尔，昌熙美梦成真。看看他激动的表情，是不是也忍不住跟著昌熙一起开心啊？（笑）





昌熙以大大的拥抱表达自己的感谢，之后甚至整个人挂在具氏身上，画面相当搞笑。昌熙启动了车子，徜徉於首尔的夜里…





在下集预告中，昌熙开著车子跑去找前女友艺琳（全秀珍 饰），并在车内说了些心里话。两人的关系是否能有所改变？昌熙是否能就此摆脱「蛋白人生」呢？

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