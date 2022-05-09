新作品終於要來了！《財閥家的小兒子》預告曝光，宋仲基「順毛造型」稚嫩的少年感引發討論！ McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

JTBC新劇《財閥家的小兒子》由宋仲基、李聖旻、申鉉彬主演。

改編自山景的同名網路小說，劇講述被誣陷私吞資金而被財閥家殺害的尹賢宇「尹賢宇」，重生後成為殺死自己的財閥家的小兒子，為了侵吞整個財閥家族，一步步成長並報仇的故事。



宋仲基在劇中分飾兩角，忠誠於財閥家「順陽集團」10年以上的「尹賢宇」，被冤枉涉嫌侵吞資金而遭殺害，之後以全新身份「陳道俊」重生後展開對財閥家的復仇。相信伊人分飾兩角的宋仲基會演技大爆發，給觀眾帶來不一樣的印象。

今日（9日）公開短短幾秒預告，宋仲基以順毛造型亮相，立刻引發熱烈討論。

而拍攝路透照日前也在網路照曝光，有順毛、後梳油頭造型，更有網友分享後記﹔「我真的要瘋了！各位...我看到宋仲基了，真人真的真的長得很帥，讓我無法專心工作的程度。」

另外，《財閥家的小兒子》由《她很漂亮》、《W－兩個世界》鄭大胤導演與《成均館緋聞》、《60天，指定倖存者》金泰姬編劇合作打造，預計在今年播出。

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