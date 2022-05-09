還以為感情要升溫了結果心酸結尾！《流星》孔太星瘋了的想吳寒星，校園緋聞原來還有隱情（EP.6） McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

嗚嗚，又心動又心酸的一集，後記內容也太令人難過了吧QQ

《流星》最新第6集敘述了孔太星對於吳寒星的感覺更加強烈之外，也揭示了校園情侶緋聞另外一個衍生的隱情，讓觀眾看了很是心酸。

（以下劇透之）



吳寒星與孔太星有了心動接觸，吳寒星雖然很快就拋開了胡思亂想，但仍不斷想起來。孔太星則完全不記得此事，直到想起來的時候可是被自己嚇了一大跳。他在意著吳寒星，對都秀赫（李正信 飾）也保持著高度警戒，最後不得不承認自己對吳寒星「好奇到快瘋了」。



吳寒星的記者好友趙喜悅（朴素珍 飾）一直都有戀愛或曖昧對象，吳寒星卻總是孤單一人。問她沒對藝人心動過嗎？她笑著說：「若對藝人抱有感情就沒辦法工作了。」不過很明顯，吳寒星和孔太星一起收看《群星世界》時，都不禁在意起對方。尾聲，孔太星止不住好奇心開口問吳寒星：「那我（怎麼樣）呢？」



後記揭示了校園緋聞衍生出來的另個隱情。原來吳寒星在工作時曾暗戀過孔太星，但在孔太星承認與女明星呂河珍（文佳煐 飾）戀情的那刻就變化了。這段情節解釋了為何孔太星的回憶裡兩人曾經很要好，現在卻變成了一見面就吵架的關係，應是吳寒星對孔太星築起了心牆。



下集預告，孔太星繼續陷在無可自拔的暗戀之中，主動參加都秀赫的喬遷宴想盯緊都秀赫和吳寒星。他對吳寒星有了更多貼心之舉，讓吳寒星很混亂。「現在這個心臟是為妳而跳。」孔太星最後說了這句話，吳寒星會因此打開心房嗎？



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