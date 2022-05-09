新作品终於要来了！《财阀家的小儿子》预告曝光，宋仲基「顺毛造型」稚嫩的少年感引发讨论！

JTBC新剧《财阀家的小儿子》由宋仲基、李圣旻、申铉彬主演。
改编自山景的同名网路小说，剧讲述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹贤宇「尹贤宇」，重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。
宋仲基在剧中分饰两角，忠诚於财阀家「顺阳集团」10年以上的「尹贤宇」，被冤枉涉嫌侵吞资金而遭杀害，之后以全新身份「陈道俊」重生后展开对财阀家的复仇。相信伊人分饰两角的宋仲基会演技大爆发，给观众带来不一样的印象。
今日（9日）公开短短几秒预告，宋仲基以顺毛造型亮相，立刻引发热烈讨论。
<재벌집 막내아들> 3초 티저 pic.twitter.com/OnVWPLbfFf— 취향 (@loverdramasz) May 9, 2022
而拍摄路透照日前也在网路照曝光，有顺毛、后梳油头造型，更有网友分享后记；「我真的要疯了！各位...我看到宋仲基了，真人真的真的长得很帅，让我无法专心工作的程度。」
잘생긴 남자는 뼈부터 잘생긴듯,, #송중기 #SongJoongKi #재벌집막내아들 pic.twitter.com/HBUwviJkbW— 재벌집 오타쿠 (@gigigim88888) April 15, 2022
Oh my prince❣완댜님 #송중기 #songjoongki #재벌집막내아들 pic.twitter.com/9Ak1E78DYZ— 재벌집 오타쿠(@gigigim88888) April 11, 2022
另外，《财阀家的小儿子》由《她很漂亮》、《W－两个世界》郑大胤导演与《成均馆绯闻》、《60天，指定幸存者》金泰姬编剧合作打造，预计在今年播出。
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究