新作品终於要来了！《财阀家的小儿子》预告曝光，宋仲基「顺毛造型」稚嫩的少年感引发讨论！ McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

JTBC新剧《财阀家的小儿子》由宋仲基、李圣旻、申铉彬主演。

改编自山景的同名网路小说，剧讲述被诬陷私吞资金而被财阀家杀害的尹贤宇「尹贤宇」，重生后成为杀死自己的财阀家的小儿子，为了侵吞整个财阀家族，一步步成长并报仇的故事。



宋仲基在剧中分饰两角，忠诚於财阀家「顺阳集团」10年以上的「尹贤宇」，被冤枉涉嫌侵吞资金而遭杀害，之后以全新身份「陈道俊」重生后展开对财阀家的复仇。相信伊人分饰两角的宋仲基会演技大爆发，给观众带来不一样的印象。

今日（9日）公开短短几秒预告，宋仲基以顺毛造型亮相，立刻引发热烈讨论。

而拍摄路透照日前也在网路照曝光，有顺毛、后梳油头造型，更有网友分享后记；「我真的要疯了！各位...我看到宋仲基了，真人真的真的长得很帅，让我无法专心工作的程度。」

另外，《财阀家的小儿子》由《她很漂亮》、《W－两个世界》郑大胤导演与《成均馆绯闻》、《60天，指定幸存者》金泰姬编剧合作打造，预计在今年播出。

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