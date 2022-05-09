《社內相親》「摘眼鏡吻戲」金旻奎：「我覺得有點性感」被問到與薛仁雅的關係，嚇得瞳孔地震XD McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

「大勢演員」金旻奎作為嘉賓出演7日播出的《全知干預視角》。

當天，金旻奎再現《社內相親》的經典「摘眼鏡」吻戲。柳炳宰也問：「本人也看過很多次這場戲嗎？」金旻奎說：「我真的看了很多次，因為我從沒想過大家的焦點會在眼鏡上面，因為沒有預料到的部分成為了話題，我很想看觀眾們喜歡的是哪個部分，所以就找來看了。」



接著，金旻奎還補充說道：「雖然從我嘴裡說出這些話有點…我覺得比起帥氣，我覺得是有點性感。」



作為「熱血觀眾」的洪賢姬問：「感覺是不是和仁雅有什麼？」提到劇中金旻奎的戀人薛仁雅，全炫茂也幫腔：「真的很多人都很好奇。」金旻奎一聽到超級慌張＋瞳孔地震，梁世炯馬上追問：「表情為什麼這麼尷尬？」



金旻奎也解釋：「我們四個人都很親近，演員之間一定有聯繫。」由於車室長和陳映書真的太配，即使播完了，有不少觀眾還是還出戲，金旻奎也笑著說﹔「能有這種反應我也很開心，作為演員非常欣慰。」



而他的日常也展現反轉魅力，像是不太能吃辣，還要點最辣的炒年糕，吃到緊閉雙眼流著冷汗；和經紀人一起到洗車場，他還展示各種洗車裝備和各種用品，並向不擅長洗車的經紀人傳授祕訣（嘮叨），讓所有人大吃一驚。



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