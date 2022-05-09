你站林秀香&成勛or林秀香&申東旭呢！《我們從今天開始》今晚首播，女主角人生完全狗血劇寫照XD McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

狗血劇編劇的人生就是場狗血劇XDD 各位站哪對CP呢？

改編自美劇《Jane the Virgin》（貞愛好孕到／處女情緣）的新劇《我們從今天開始》，今晚將於螢幕上趣味登場。



《我們從今天開始》描述婚前守著貞潔的吳雨莉（林秀香 飾），因醫療事故生下了拉斐爾（成勛 飾）的孩子，而吳雨利已有交往多年的男友李康才（申東旭 飾）。由於林秀香與成勛是繼《新妓生傳》（芙蓉閣之戀）時隔11年二搭，備受觀眾期待。



四分鐘片花透露了《我們從今天開始》題材的多樣性。影片中，吳雨莉身為狗血劇編劇，時常需要想些火辣情節，但她實際上卻經驗貧乏。這樣的她，突然懷有初吻男人拉斐爾的孩子，面對溫柔卻極度保守的男友李康才，還有積極追求自己的拉斐爾，她陷入選擇障礙。



不只愛情喜劇必備的浪漫與搞笑情節，《我們從今天開始》竟然還包含了驚悚懸疑環節！吳雨莉在電梯裡撞見了一起慘案，該慘案是連續殺人案之一，李康才身為擔當刑警，查出了事情和拉斐爾的集團有所牽扯。



再者，除了吳雨莉懷有孩子的情節相當莫名其妙，吳雨莉自己也有身世祕密！她的人生故事根本就是筆下的狗血劇啊！她的父親是狗血劇名演員崔成一（金秀路 飾），高中不慎和女友吳恩蘭（洪恩熙 飾）有了孩子卻渾然不知，多年後聽到消息便偷偷接近女兒吳雨莉，還和吳恩蘭舊情復燃。



知道媽媽獨自生下自己並養育自己長大，似乎給了吳雨莉生下腹中孩子的勇氣，她說：「我現在有信心能把一切做好，我只要有媽媽和外婆就夠了。」原先媽媽極力阻止崔成一和吳雨莉相認，崔成一卻忍不住說出口：「我是你爸爸。」讓吳雨莉有了更多煩惱的事情。



《我們從今天開始》結局會是什麼？尾聲可見吳雨莉順利的產下孩子，但是誰會成為吳雨莉的丈夫呢？李康才還是拉斐爾？一切就從今晚拉起序幕。

▼四分鐘片花



而首集先公開片段是重要的醫療事故情節。前陣子在《Uncle》（我的魯蛇舅舅）飾演素談媽媽的黃雨瑟惠，此次客串出事的婦產科醫師，把要植入拉斐爾妻子李瑪莉（洪智允 飾）體內的精子給了只是檢查身體的吳雨莉。吳雨莉聽到消息感到天旋地轉，媽媽吳恩蘭崩潰的抓著下跪的醫師不放。



另外，官方近日特地剪輯出發布會上演員們談論收視公約的場面，申東旭提到競爭對手《紅丹心》許成泰約好收視破10%就要表演Kokain舞蹈，他一講完卻把公約責任丟給成勛、希望成勛能跳舞，成勛完全黑人問號：「這是什麼情況……」XDD 觀眾在收看之餘就拭目以待演員們實現收視公約吧！



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