【有片】這個影片可以循環看100遍：這組合同台太養眼了！朴寶劍細節到位，幫秀智整理裙子、拿麥克風 ♥ McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

秀智和朴寶劍同框，那就是美！真美！太美了！

一個是國民初戀，一個是國民男友，秀智和朴寶劍前兩天一起主持了第58屆百想藝術大賞的頒獎禮，俊男美女出現在一個鏡頭裡，那畫面不要太美好哦。 而百想藝術大賞的頒獎禮也是朴寶劍退伍後的首個官方活動-133李準56屆都是由他與申東燁、秀智搭檔主持，看來主辦方對「鐵三角」的默契配合非常滿意。



朴寶劍作為「美談製造機」，有他的場合都如沐浴著春風一般，本次頒獎禮也不例外，時刻都在照顧著秀智。 因秀智身穿長款晚禮服而上、下台不得不拎著裙子，很不方便，於是每次下台時朴寶劍都非常自覺地拿過秀智手裡的提詞卡和麥克風，上台之後又很自然地遞給對方，紳士風度就像刻進了骨子裡一樣。 不僅如此，朴寶劍還很貼心地幫著秀智整理長裙，秀智讓他先走時，他也會掉過頭去確認對方有沒有跟上，細節滿分！



神仙顏值CP比心，這畫面美得晃眼！



朴寶劍和秀智已經合作了4次百想藝術大賞的頒獎禮，同時還一起拍過電影《Wonderland》，數次同台默契度也越來越高，看得觀眾和粉絲們紛紛稱讚：「這一對太養眼了」、「顏值超般配」、「兄妹搭」等。



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