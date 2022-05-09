你站林秀香&成勋or林秀香&申东旭呢！《我们从今天开始》今晚首播，女主角人生完全狗血剧写照XD McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

狗血剧编剧的人生就是场狗血剧XDD 各位站哪对CP呢？

改编自美剧《Jane the Virgin》（贞爱好孕到／处女情缘）的新剧《我们从今天开始》，今晚将於萤幕上趣味登场。



《我们从今天开始》描述婚前守著贞洁的吴雨莉（林秀香 饰），因医疗事故生下了拉斐尔（成勋 饰）的孩子，而吴雨利已有交往多年的男友李康才（申东旭 饰）。由於林秀香与成勋是继《新妓生传》（芙蓉阁之恋）时隔11年二搭，备受观众期待。



四分钟片花透露了《我们从今天开始》题材的多样性。影片中，吴雨莉身为狗血剧编剧，时常需要想些火辣情节，但她实际上却经验贫乏。这样的她，突然怀有初吻男人拉斐尔的孩子，面对温柔却极度保守的男友李康才，还有积极追求自己的拉斐尔，她陷入选择障碍。



不只爱情喜剧必备的浪漫与搞笑情节，《我们从今天开始》竟然还包含了惊悚悬疑环节！吴雨莉在电梯里撞见了一起惨案，该惨案是连续杀人案之一，李康才身为担当刑警，查出了事情和拉斐尔的集团有所牵扯。



再者，除了吴雨莉怀有孩子的情节相当莫名其妙，吴雨莉自己也有身世秘密！她的人生故事根本就是笔下的狗血剧啊！她的父亲是狗血剧名演员崔成一（金秀路 饰），高中不慎和女友吴恩兰（洪恩熙 饰）有了孩子却浑然不知，多年后听到消息便偷偷接近女儿吴雨莉，还和吴恩兰旧情复燃。



知道妈妈独自生下自己并养育自己长大，似乎给了吴雨莉生下腹中孩子的勇气，她说：「我现在有信心能把一切做好，我只要有妈妈和外婆就够了。」原先妈妈极力阻止崔成一和吴雨莉相认，崔成一却忍不住说出口：「我是你爸爸。」让吴雨莉有了更多烦恼的事情。



《我们从今天开始》结局会是什么？尾声可见吴雨莉顺利的产下孩子，但是谁会成为吴雨莉的丈夫呢？李康才还是拉斐尔？一切就从今晚拉起序幕。

▼四分钟片花



而首集先公开片段是重要的医疗事故情节。前阵子在《Uncle》（我的鲁蛇舅舅）饰演素谈妈妈的黄雨瑟惠，此次客串出事的妇产科医师，把要植入拉斐尔妻子李玛莉（洪智允 饰）体内的精子给了只是检查身体的吴雨莉。吴雨莉听到消息感到天旋地转，妈妈吴恩兰崩溃的抓著下跪的医师不放。



另外，官方近日特地剪辑出发布会上演员们谈论收视公约的场面，申东旭提到竞争对手《红丹心》许成泰约好收视破10%就要表演Kokain舞蹈，他一讲完却把公约责任丢给成勋、希望成勋能跳舞，成勋完全黑人问号：「这是什么情况……」XDD 观众在收看之余就拭目以待演员们实现收视公约吧！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻